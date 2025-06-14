Діти поверталися додому на Буковину після навчального обміну: відомі подробиці ДТП у Франції

«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
ГоловнаСвіт

Діти поверталися додому на Буковину після навчального обміну: відомі подробиці ДТП у Франції

У ДТП загинули четверо дорослих, з них троє громадяни України. 

Діти поверталися додому на Буковину після навчального обміну: відомі подробиці ДТП у Франції
Фото: Посольство України у Франції

Повноважний посол України у Франції Вадим Омельченко прибув на місце трагічної ДТП за участі автобуса з українцями, зокрема дітьми.

Про це інформує Посольство України у Франції.

Дипломати та консули Посольства на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом України у Франції Вадимом Омельченком перебували в департаменті Сарта на місці трагічної автокатастрофи українського автобуса, в якій постраждало багато громадян України, зокрема підлітків.

Фото: Посольство України у Франції

Відомо, що українські ліцеїсти поверталися додому на Буковину після навчального обміну з аграрним ліцеєм La Touche у Бретані. 

По дорозі до Парижа автобус з невідомих причин з’їхав у кювет.

"Щиро дякуємо французьким партнерам за масштабну мобілізацію всіх екстрених служб, рятувальників, жандармерії, медиків, які оперативно прибули на місце, надали допомогу постраждалим та евакуювали поранених. Також разом з Послом Омельченком на місці перебували Міністрка праці Франції Астрід Паносян-Буве, префект Сарти Емманюель Обрі, представники муніципалітетів і регіону. Ситуація залишається під особливою увагою Офісу Президента Франції Емманюеля Макрона. До реагування залучено антикризовий центр МЗС Франції та місцева влада", ідеться у повідомленні відомства.

Фото: Посольство України у Франції

За наявною інформацією, загинули четверо дорослих, з них троє громадяни України. Ще двоє осіб перебувають у важкому стані, за їхні життя борються французькі лікарі. Решта дітей зазнали середніх або легких травм, усім надається необхідна медична допомога.

Усі постраждалі отримали необхідну підтримку, забезпечені харчуванням і тимчасовим прихистком. До допомоги залучили також українські асоціації у Франції, які швидко прибули на місце події й опікуються нашими громадянами.

Посол Вадим Омельченко розповів: "Діти, звісно, у стресі, але згуртовані й тримаються, бо вони справжні українці. Найбільше переживають за своїх поранених товаришів. Ми також відвідали госпіталізованих у лікарні міста Ле Ман. Біля кожного працює команда лікарів відповідно до їхнього стану. Поспілкувалися з усіма, з ким дозволили медики, допомогли встановити зв’язок із батьками. Головне зараз їхнє одужання, а згодом повернення додому."

Як розповіли самі підлітки, група поверталася до України, але планувала зробити зупинку в Парижі, адже для багатьох це була мрія побачити французьку столицю.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies