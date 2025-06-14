Діти поверталися додому на Буковину після навчального обміну: відомі подробиці ДТП у Франції

У ДТП загинули четверо дорослих, з них троє громадяни України.

Повноважний посол України у Франції Вадим Омельченко прибув на місце трагічної ДТП за участі автобуса з українцями, зокрема дітьми.

Про це інформує Посольство України у Франції.

Дипломати та консули Посольства на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом України у Франції Вадимом Омельченком перебували в департаменті Сарта на місці трагічної автокатастрофи українського автобуса, в якій постраждало багато громадян України, зокрема підлітків.

Фото: Посольство України у Франції

Відомо, що українські ліцеїсти поверталися додому на Буковину після навчального обміну з аграрним ліцеєм La Touche у Бретані.

По дорозі до Парижа автобус з невідомих причин з’їхав у кювет.

"Щиро дякуємо французьким партнерам за масштабну мобілізацію всіх екстрених служб, рятувальників, жандармерії, медиків, які оперативно прибули на місце, надали допомогу постраждалим та евакуювали поранених. Також разом з Послом Омельченком на місці перебували Міністрка праці Франції Астрід Паносян-Буве, префект Сарти Емманюель Обрі, представники муніципалітетів і регіону. Ситуація залишається під особливою увагою Офісу Президента Франції Емманюеля Макрона. До реагування залучено антикризовий центр МЗС Франції та місцева влада", ідеться у повідомленні відомства.

Фото: Посольство України у Франції

За наявною інформацією, загинули четверо дорослих, з них троє громадяни України. Ще двоє осіб перебувають у важкому стані, за їхні життя борються французькі лікарі. Решта дітей зазнали середніх або легких травм, усім надається необхідна медична допомога.

Усі постраждалі отримали необхідну підтримку, забезпечені харчуванням і тимчасовим прихистком. До допомоги залучили також українські асоціації у Франції, які швидко прибули на місце події й опікуються нашими громадянами.

Посол Вадим Омельченко розповів: "Діти, звісно, у стресі, але згуртовані й тримаються, бо вони справжні українці. Найбільше переживають за своїх поранених товаришів. Ми також відвідали госпіталізованих у лікарні міста Ле Ман. Біля кожного працює команда лікарів відповідно до їхнього стану. Поспілкувалися з усіма, з ким дозволили медики, допомогли встановити зв’язок із батьками. Головне зараз їхнє одужання, а згодом повернення додому."

Як розповіли самі підлітки, група поверталася до України, але планувала зробити зупинку в Парижі, адже для багатьох це була мрія побачити французьку столицю.