Німеччина посилила заходи безпеки щодо місць, пов'язаних з єврейським населенням

Ситуація на Близькому Сході створює напругу в Європі.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц за підсумками засідання безпекового урядового кабінету дав вказівку посилити охорону об'єктів, пов'язаних з єврейським населенням та Державою Ізраїль - синагог, культурних центрів тощо.

Як пише Deutsche Welle, влада вважає, що через ситуацію на Близькому Сході існує загроза конфліктів та нападів.

Мерц мав розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, під час якої підтвердив право країни на самозахист, але закликав сторони утримуватися від ескалації. Німеччина запропонувала підтримку будь-яких дипломатичних заходів, які допоможуть припинити загострення протистояння.

Посольство Ізраїлю в Берліні, яке є други найбільшим дипломатичним представництвом країни у світі, зачинилося до подальших повідомлень - як і всі інші дипломатичні місії Ізраїлю.