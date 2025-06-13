Трамп: Ізраїль завдав "руйнівного удару" по ядерній програмі Ірану

США не відмовилися від продовження ереговорів з Іраном щодо ядерної програми.

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Reuters заявив, що Ізраїль завдав "руйнівного удару" по ядерній програмі Ірану і тепер не відомо чи існує вона ще існує.

Трапм зазначив, що невідомо в якому стані наразі перебуває ядерна програма Ірану, яка зазнала "руйнівного удару" з боку Ізраїлю.

За словами Трампа, американська сторона не відмовляється від переговорів з Іраном щодо ядерної програми, запланованих на неділю.

"Зараз я не впевнений, чи відбудеться ця зустріч, але у нас запланована зустріч з ними в неділю", – додав він.

За словами президента, США знали про підготовку Ізраїлем ударів по іранських цілях, і він "намагався врятувати Іран від приниження і смерті".

"Я дуже намагався врятувати їх, тому що дуже хотів, щоб угода була укладена. Вони все ще можуть укласти угоду, ще не пізно", – сказав президент США.