Трамп: Ізраїль завдав "руйнівного удару" по ядерній програмі Ірану

Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
ГоловнаСвіт

Трамп: Ізраїль завдав "руйнівного удару" по ядерній програмі Ірану

США не відмовилися від продовження ереговорів з Іраном щодо ядерної програми.

Трамп: Ізраїль завдав "руйнівного удару" по ядерній програмі Ірану
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Reuters заявив, що Ізраїль завдав "руйнівного удару" по ядерній програмі Ірану і тепер не відомо чи існує вона ще існує.

Трапм зазначив, що невідомо в якому стані наразі перебуває ядерна програма Ірану, яка зазнала "руйнівного удару" з боку Ізраїлю.

За словами Трампа, американська сторона не відмовляється від переговорів з Іраном щодо ядерної програми, запланованих на неділю.

"Зараз я не впевнений, чи відбудеться ця зустріч, але у нас запланована зустріч з ними в неділю", – додав він.

За словами президента, США знали про підготовку Ізраїлем ударів по іранських цілях, і він "намагався врятувати Іран від приниження і смерті".

"Я дуже намагався врятувати їх, тому що дуже хотів, щоб угода була укладена. Вони все ще можуть укласти угоду, ще не пізно", – сказав президент США.

  • Сьогодні стало відомо, що Іран відмовився від переговорів зі США щодо ядерної програми після атаки Ізраїлю. Переговори мали відбутися 15 червня. Іран вважає, що атака Ізраїлю "не могла б статися без координації та схвалення" Вашингтона.
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies