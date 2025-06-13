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МАГАТЕ: підвищення радіаційного фону на об’єкті зі збагачення урану в Ірані не зафіксували

Іранська сторона підтвердила, що об’єкт зі збагачення урану в Натанзі зазнав ураження.

МАГАТЕ: підвищення радіаційного фону на об’єкті зі збагачення урану в Ірані не зафіксували
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі
Фото: EPA/UPG

Міжнародне агентство з атомної енергії отримало повідомлення від іранської сторони про те, що наразі немає підвищення радіаційного фону на об’єкті зі збагачення урану в Натанзі.

Про це ідеться на сайті МАГАТЕ.

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Агентство перебуває в контакті з іранськими органами ядерного нагляду для з’ясування стану об’єктів та оцінки наслідків для ядерної безпеки. Іранська сторона підтвердила, що об’єкт зі збагачення урану в Натанзі зазнав ураження. За поточними даними, об’єкти в Ісфагані та Фордо залишаються неушкодженими.

«Цей розвиток подій викликає глибоке занепокоєння. Я неодноразово заявляв, що ядерні об’єкти не можна атакувати за жодних обставин, оскільки це несе загрозу людям і довкіллю», — наголосив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Агентство нагадало про численні резолюції Генеральної конференції щодо недопущення збройних нападів на ядерні об’єкти. Вони визначають, що «будь-який збройний напад на ядерні об’єкти, призначені для мирних цілей, є порушенням Статуту ООН, норм міжнародного права і Статуту МАГАТЕ».

  • У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю офіційно заявила про початок повітряної кампанії проти іранських ядерних об'єктів і назвала зброю масового знищення в руках режиму Ісламської республіки «екзистенційною загрозою для Ізраїлю та всього світу».
  • Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі LB.ua.
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