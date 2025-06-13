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Естонія передала Україні додаткові артилерійські снаряди

Міноборони Естонії наголосило на продовженні підтримки України.

Естонія передала Україні додаткові артилерійські снаряди

Міністерство оборони Естонії заявило у мережі "Х" про нову поставку артилерійських боєприпасів для України.

"Естонія доставила більше артилерійських боєприпасів в Україну. Безпека України — це європейська та трансатлантична безпека. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, щоб вона могла захистити себе та досягти справедливого, тривалого миру", — ідеться у повідомленні.
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