Китай відкладає схвалення злиття американських компаній з виробництва чипів на $35 млрд

Антимонопольний регулятор Китаю відклав угоду про злиття американських компаній напівпровідникової промисловості вартістю 35 млрд доларів після того, як Дональд Трамп посилив контроль за експортом мікросхем проти Китаю, пише Financial Times.

Як інформують джерела, Державне управління з регулювання ринку КНР відклало схвалення запропонованої угоди між Synopsys, виробником інструментів для проектування мікросхем, та розробником інженерного програмного забезпечення Ansys.

Угода між американськими групами, яка отримала схвалення влади США та Європи, вже вступила в останню стадію процесу схвалення SAMR і, як очікується, буде завершена до кінця цього місяця.

Затримка відбулася через те, що наприкінці травня Вашингтон заборонив продаж програмного забезпечення для проєктування мікросхем американськими компаніями, включно з Synopsys, до Китаю. Це рішення ускладнило процес схвалення цієї угоди у Китаї.

Джерело додало, що схвалення, хоч і зайняло більше часу, ніж очікувалося, все одно може бути отримане, якщо Synopsys представить рішення, які враховують побоювання китайського регулятора.

За інформацією іншого джерела, процес схвалення SAMR нещодавно був продовжений з початкового 180-денного графіка через складність самої угоди, а не через прямий зв'язок з торгівельною війною.

Цього тижня Трамп заявив, що обидві сторони досягли угоди в Лондоні про відновлення перемир'я у торговельній війні, досягнутого в Женеві у травні, коли США та Китай значно знизили високий рівень мит, які вони встановили одна для одної.

Високопосадовець Білого дому зазначив, що Трамп може послабити контроль за експортом технологій до Китаю, якщо Пекін погодиться прискорити постачання рідкісноземельних металів.

Також з'явилися ознаки можливого ослаблення заборони США продаж інструментів для проектування мікросхем. Synopsys, яка раніше припинила всі продажі китайським клієнтам, відновила продаж інтелектуальної власності та обладнання, тоді як так звані програмні інструменти, пов'язані з автоматизацією електронного проектування, як і раніше, обмежені.