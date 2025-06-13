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“Зробіть це, щоб від країни щось залишилось”: Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду і попередив про наступні атаки

Президент США зауважив, що деякі іранські прихильники жорсткої лінії сьогодні вже мертві, і буде тільки гірше.

“Зробіть це, щоб від країни щось залишилось”: Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду і попередив про наступні атаки
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп у жорсткій формі закликав Іран укласти ядерну угоду і попередив про заплановані наступні “жорсткіші” атаки на країну. 

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social. 

“Я давав Ірану шанс за шансом укласти угоду. Я казав їм найрішучішими словами: «Просто зробіть це», але як би вони не старалися, як би близько не підходили, вони просто не могли цього зробити. Я сказав їм, що це буде набагато гірше, ніж усе, що вони знають, передбачають або що їм казали. Сполучені Штати безсумнівно виробляють найкращу та найсмертоноснішу військову техніку у світі, і що в Ізраїля її багато, і буде ще більше — і вони знають, як її використовувати. Деякі іранські прихильники жорсткої лінії говорили сміливо, але вони не знали, що станеться. Вони всі мертві зараз, і буде тільки гірше! Вже була велика кількість смертей і руйнувань, але ще є час, щоб покласти край цій різанині, а наступні вже заплановані атаки будуть ще жорстокішими. Іран повинен укласти угоду, поки [від країни] ще щось залишилося, і врятувати те, що колись було відоме як Іранська імперія. Більше жодних смертей, жодних руйнувань, просто зробіть це, поки не пізно. Благослови вас усіх Бог!” – написав Трамп.

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Сьогодні стало відомо, що Іран відмовився від переговорів зі США щодо ядерної програми після атаки Ізраїлю. Переговори мали відбутися 15 червня. Іран вважає, що атака Ізраїлю "не могла б статися без координації та схвалення" Вашингтона.

Зазначимо, що під час останньої атаки Ізраїлю на Іран були вбиті кілька ключових представників військово-політичного керівництва країни. Серед загиблих – генерал‑майор Хоссейн Саламі, командувач Корпусу вартових Ісламської революції, та генерал‑майор Мохаммад Баггері, начальник Генштабу Збройних сил Ірану.

Атаки були спрямовані на ядерні об’єкти й наукові центри. Загинули кілька іранських вчених-ядерників, зокрема колишній голова Організації атомної енергії Ферейдун Аббасі.

Ізраїль уразив понад 100 об’єктів по всій території Ірану в рамках операції "Лев, що повстає". Це наймасштабніший удар по Ірану за всю історію конфлікту двох країн.
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