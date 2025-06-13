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СБУ заочно повідомила про підозру російському "реперу" Тіматі

Він був довіреною особою Путіна на президентських "виборах" у 2012, 2018 і 2024 роках. 

СБУ заочно повідомила про підозру російському "реперу" Тіматі
Тіматі
Фото: СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу і повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту Тимуру Юнусову ( псевдонім "Тіматі").

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, Юнусов є одним із учасників російської пропаганди, який був довіреною особою Путіна на президентських виборах у 2012, 2018 і 2024 роках, брав участь у його інавгурації та у заходах з нагоди святкування перемоги на "виборах".

Крім того, Тіматі підтримував російську агресію, анексію Криму та порушення фундаментальних прав України на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

Задокументовано, що він узяв участь у щонайменше 7 пропагандистських концертах в окупованому Криму. 

Юнусову повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди державним інтересам, вчинене повторно). 
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