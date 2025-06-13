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У Північній Ірландії – четверта ніч поспіль заворушень. Влада каже про расизм

Протести почалися у зв'язку зі звинуваченнями двох 14-річних іноземців у сексуальному насильстві проти дівчини. 

У Північній Ірландії – четверта ніч поспіль заворушень. Влада каже про расизм
Північна Ірландія, 11 червня
Фото: скріншот

У Північній Ірландії в різних містах чотири ночі поспіль відбувалися заворушення, хоча й на меншому рівні, ніж на початку тижня. У Портдауні деякі мітингарі кидалися в поліцію цеглою, витягнутою зі стіни недобудови, передає BBC. Участь у протесті в цьому місті взяли близько 400 людей.

У Балліміні після трьох ночей жорстоких безладів на вулицях бунтівники вночі четверга також не розійшлися. Саме з цього міста у понеділок і почалися протести, спричинені звинуваченнями в сексуальному насильстві на адресу двох підлітків з Румунії.

За даними слідства, вони та ще одна поки що невстановлена людина вчинили насильство проти дівчини підліткового віку.

Заворушенням передував мирний протест, але згодом радикально налаштовані люди вдалися до насилля. У зв'язку з цим мешканці одразу кількох населених пунктів, які проживають в охоплених протестами зонах, були змушені переховуватися на горищах або взагалі покинути оселі.

На пресконференції в четвер начальник поліцейської служби Північної Ірландії (PSNI) заявив, що сім'ї ховалися під час жорстоких заворушень у Балліміні цього тижня. Джон Бутчер описав насильство як "расистське", додавши, що "люди, які загрожують сім'ям, які відрізняються від них, – це расизм".

За час заворушень загалом 41 офіцер отримав поранення, а 15 людей були заарештовані. 

У четвер увечері близько 100 людей прийшли на антирасистський протест у західному Белфасті. Перед натовпом виступили члени профспілки Альянсу державних службовців Північної Ірландії (NIPSA) і представники People Before Profit. Також були декілька людей, які приховували обличчя чорними масками. 
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