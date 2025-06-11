У США поліція забороняє журналістам працювати у комендантську годину попри наявність дозволів

У Лос-Анджелесі (США) тривають масові протести проти антиіммігрантських рейдів, що вже перекинулися й на інші міста США. На тлі заворушень страждають і журналісти, пише BBC.

Так, мер Карен Басс запровадила комендантську годину, однак попри офіційні дозволи для роботи журналістів поліція забороняє роботу працівникам медіа.

Хоча мер і начальник поліції чітко заявили, що представники ЗМІ мають право перебувати в зоні дії комендантської години, правоохоронці ці заяви ігнорують. Один з офіцерів пригрозив журналістам BBC арештом «незалежно від того, хто ви».

Порушення прав журналістів зафіксували і під час безпосереднього висвітлення протестів. Так, у неділю ввечері фотограф New York Post Тобі Кенхем отримав поранення в голову від гумової кулі, яку випустив офіцер дорожнього патруля Каліфорнії, зазначає NYP.

Під час зіткнення журналіст мав при собі пресперепустку та знімав сутички між протестувальниками і поліцією.

Попри офіційні заяви влади, дії поліції проти журналістів викликають занепокоєння правозахисників та міжнародних медіаорганізацій.