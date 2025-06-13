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Найбільший авіаперевізник Європи штрафуватиме порушників спокою на борту

Списуватимуть гроші з картки, якою було оплачено бронювання.

Найбільший авіаперевізник Європи штрафуватиме порушників спокою на борту
Фото: Hyser

Ірландська авіакомпанія Ryanair, що є лідеркою в Європі за пасажиропотоком, оголосила про запровадження системи штрафів для порушників правил поведінки на борту.

Як пише Deutsche Welle, галас та агресія на висоті коштуватимуть горе-пасажирам від 500 євро, які будуть списуватися автоматично з картки, яка використовувалась під час бронювання квитка.

Перевізник сподівається, що такі заходи дозволять зменшити кількість інцидентів, через які деякі рейси доводиться змінювати просто під час польоту.

Наприклад, у січні цього року компанія зазнала збитків у 15 тисяч євро через те, що змушена була посадити літак у Порту замість Ланцароте на Канарських островах - довелося висадити чоловіка, який поводився неналежним чином.  
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