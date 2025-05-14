НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі

Національна служба здоров’я змінює систему штрафів, які будуть сплачувати лікарні за порушення умов договору з державою.

Раніше цей механізм був “мертвим”. Відповідна постанова уряду уже ухвалена.

Про це під час зустрічі з журналістами повідомила голова НСЗУ Наталія Гусак.

“Ми уже починамо переукладати додаткові ушгоди, щоб почати нарешті застосовувати штрафні санкції. Коли бачиш вимагання коштів, не можеш на це не реагувати системно з точки зору дозволених інструментів”, – сказала Гусак.

За її словами, це справедливо насамперед щодо тих медзакладів, які дотримуються правил роботи.

За кожен встановилений факт неправомірної оплати пацієнтом, тобто коли в нього вимагали кошти, він їх сплатив і це довели, штраф буде 18168 грн.

За кожен встановлений факт внесення недостовірних данихв в електронну систему здоров’я будуть стягувати автоматично 302 грн.

І за неподання звіту до НСЗУ – 18 168 грн. Ці кошти поповнюватимуть держбюджет.

Штрафи почнуть діяти з моменту переукладання додаткової угоди, НСЗУ планує завершити процес з угодами до 1 червня.

Нагадаємо, раніше голова НСЗУ пояснювала в розмові з LB.ua, що зараз, якщо знаходять порушення з боку медзакладів, вони просто повертають кошти НСЗУ, однак, на її думку, цього недостатньо: “Заклад маж фінансово відповідати за свої дії, щоб не думали, от зараз знайшли і повернули кошти, а три випадки не знайдуть, то будемо продовжувати цю практику. Тому будемо посилювати цю роботу”. Повністю цю розмову можна переглянути тут.



