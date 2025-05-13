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Міністр охорони здоров'я США разом з онуками скупався в озері з фекаліями

Міністр охорони здоров'я США Роберт Кеннеді-молодший поділився фотографіями себе та своїх онуків, які плавають у забрудненому каналізаційними водами струмку, де купання заборонено.

Міністр охорони здоров'я США разом з онуками скупався в озері з фекаліями
Фото: x.com/RobertKennedy

Струмок забруднений фекаліями і містить високий рівень бактерій, зокрема кишкову паличку.

Про це повідомляє The New York Times.

«У Рок-Крік високий рівень бактерій та інших інфекційних патогенів, які роблять плавання, ходіння по воді та інший контакт з водою небезпечним для здоров'я людини (і домашніх тварин)», – пише Служба національних парків у попередженні на своєму вебсайті.

Речниця пана Кеннеді не відповіла на запит про коментар щодо вчинку міністра.

Це був останній із серії дивних інцидентів, пов'язаних з персоною Кеннеді як любителя активного відпочинку.

У підлітковому віці в 1970-х роках пан Кеннеді заслужив репутацію безрозсудного шукача пригод, який харчувався м'ясом диких тварин та хворів під час поїздок до Південної Америки та африканських сафарі. Пізніше він здобув сумну славу за поводження з тушами мертвих тварин. Пан Кеннеді також сказав, що паразитичний черв'як «потрапив у мій мозок, з'їв його частину, а потім помер».

Нагадаємо, Кеннеді-молодший був одним з найбільш помітних в американській політиці прихильників теорії змови, відповідно до якої дитяча вакцинація якимось чином впливає на ризик розвитку аутизму. Нещодавно він пообіцяв Трампу назвати причину виникнення аутизму. Кеннеди був антивакцінатором, однак після того, як в США дитина померла від кору, заявив, що вакцинація - найкращий захист від цієї хвороби. 

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