У “Добробуті” проведуть безоплатний огляд родимок для всіх охочих

Медична мережа “Добробут” з нагоди Всесвітнього дня меланоми, який відзначають у травні, проведе з 12 по 18 травня безоплатний огляд родимок.

Такий огляд допоможе виявити меланому і раки шкіри.

Про це повідомили у медичній мережі.

Огляд можуть пройти всі охочі родимок в одному з медичних центрів «Добробут», крім багатопрофільних лікарень на вулиці Сім’ї Ідзиковських, 3 і проспекті Миколи Бажана, 12А та центру косметології та дерматології на вулиці Юлії Здановської, 71Г.

Для попереднього запису на огляд потрібно зателефонувати до контакт-центру за номерами (097) 495 2888, (050) 495 2888, (044) 495 2888.

Медична мережа «Добробут» проведе безоплатні огляди й для всіх своїх працівників.

“ Ми щодня бачимо, як проста увага до власної шкіри рятує життя. Меланома — один із найагресивніших видів раку шкіри, але водночас і один із тих, які можна виявити на ранньому етапі звичайним оглядом”,– зазначила керівниця напряму онкології медичної мережі “Добробут” Марія Кукушкіна.

Вона нагадує, що окрім чекапів шкіри варто дотримуватися базових правил “сонячної безпеки”.

“ Часто ми не замислюємось про сонцезахист у щоденному житті — коли йдемо пішки на роботу, гуляємо з дитиною чи п’ємо каву на терасі. Але саме такі звичні моменти і є тими, коли шкіра потребує захисту найбільше. Дослідження показують: до 90% випадків меланоми та інших видів раку шкіри можна запобігти за допомогою регулярного використання сонцезахисних засобів”, - додала Кукушкіна.