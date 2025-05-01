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"Добробут” відкрив нову велику сімейну поліклініку в центрі Києва партнерський матеріал

Медична мережа “Добробут” відкрила нову поліклініку сімейного типу на вулиці Антоновича, 40, неподалік станції метро "Олімпійська".

"Добробут” відкрив нову велику сімейну поліклініку в центрі Києва
Фото: Добробут

Медичний заклад надаватиме повний спектр послуг для всієї родини та готовий щоденно приймати до 800 пацієнтів. 

Про це повідомили у медичній мережі “Добробут”.

Поліклініка займає два поверхи площею майже 1300 квадратних метрів й об’єднує кілька ключових напрямів:

  • реабілітацію;
  • функціональну діагностику;
  • психічне здоров’я;
  • ведення вагітності;
  • консультативний прийом вузькопрофільних фахівців для дорослих і дітей.

Фото: Добробут

Згодом тут з’явиться також стоматологічна клініка Dobrobut Dental Clinic.

Відділення реабілітації пропонує:

  • консультації лікарів фізичної та реабілітаційної медицини (ФРМ) з розробкою індивідуальних програм реабілітації;
  • рухову терапію Neurac (Redcord);
  • мануальну терапію;
  • всі види лікувального масажу;
  • кінезотерапію;
  • ударно-хвильову терапію;
  • лазеротерапію та електроміостимуляцію для дорослих.

Доступні також програми післяпологової реабілітації та обслуговування іноземних пацієнтів англійською мовою.

У поліклініці також можна скористатися комплексними програмами турботи про жіноче здоров'я, які передбачають усі види діагностичних досліджень, профілактику та виявлення захворювань на ранніх стадіях.

Фото: Добробут

У новому медцентрі працює підрозділ функціональної діагностики. Пацієнти мають доступ до повного спектру ультразвукових досліджень дорослих та дітей (у тому числі 4D УЗД під час вагітності), електрокардіографії, холтерівського моніторування ЕКГ та артеріального тиску, імпедансометрії, кольпоскопії, дерматоскопії, плантографії та інших методів. Доступне також патч-тестування для діагностики дерматитів та найсучасніший і високоспецифічний метод діагностики бронхіальної астми та алергічного запалення дихальних шляхів FeNO – визначення рівня оксиду азоту в повітрі, що людина видихає. 

У закладі працює кабінет вакцинації та пункт забору крові й біоматеріалів для лабораторних досліджень. Рентгенодіагностика на сучасному обладнанні планується до запуску в червні.

Фото: Добробут

Простір нової поліклініки облаштовано з урахуванням потреб маломобільних груп населення та людей з інвалідністю: встановлені два підйомники й пандус. Також є кімната для грудного вигодовування, ігрова зона для дітей і зручні зони очікування та кав’ярня. А біля кожного кабінету розташовані функціональні екрани з інформацією про зайнятість лікаря на поточний момент.

Добробут
Добробут

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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