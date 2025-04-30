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За перші три місяці 2025 року понад 1,6 млн українців скористалися програмою “Доступні ліки”

Понад 1,6 мільйона пацієнтів скористалися державною програмою реімбурсації “Доступні ліки” за перші три місяці 2025 року.

За перші три місяці 2025 року понад 1,6 млн українців скористалися програмою “Доступні ліки”
Фото: facebook/Наталія Гусак

За перший квартал року Національна служба здоров'я України сплатила аптечним закладам понад 1,95 млрд грн.

Про це повідомили у НСЗУ.

Найбільше програмою “Доступні ліки” користалися мешканці Дніпропетровської області — там ліки отримали 154 165 пацієнтів. У топ-5 регіонів з найбільшою кількістю людей, які отримали ліки за програмою реімбурсації також увійшли: Львівщина, місто Київ, Харківщина та Полтавщина.

Найпопулярнішим напрямком програми реімбурсації є ліки від серцево-судинних захворювань, їх отримали 985 659 людей. Також попит мають препарати для профілактики інсультів та інфарктів, ліки від цукрового діабету, хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів та інсуліни безоплатні та з доплатою.

У НСЗУ нагадують, що сімейний лікар може виписати електронний рецепт на доступні ліки за такими напрямами:

  • серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання;
  • цукровий діабет (пероральні гіпоглікемічні засоби);
  • хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів;
  • лікування болю та надання паліативної допомоги (крім для надання паліативної допомоги особам з розладами психіки та поведінки);
  • лікування хвороб ендокринної системи;
  • лікування метаболічних, аутоімунних та запальних захворювань;
  • лікування глаукоми;
  • лікування мігрені;
  • лікування захворювань у дітей.

За іншими напрямами рецепт виписується на підставі призначення вузького спеціаліста або ним самим.

Лікар призначає препарат та формує електронний рецепт. Рецепт дійсний протягом 30 днів з дати виписування. Отримати ліки можна в аптеках, які мають договір з НСЗУ. Такі аптеки мають позначку «Тут є «Доступні ліки», а ті, де можна отримати інсулін, мають наліпку «+Інсуліни». В аптеці запропонують доступні варіанти відповідно до електронного рецепта. Пацієнт обирає препарат безоплатною або частковою оплатою.

Нагадаємо, наступне розширення програм “Доступні ліки” відбудеться у другому півріччі 2025 року.

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