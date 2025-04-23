В Україні на 30% недофінансована закупівля життєво важливих ліків - “Пацієнти України”

В Україні тисячі пацієнтів по всій країні страждають через відсутність ліків, які мають рятувати життя та гарантуватися коштом держави.

На паперах вони мають бути в лікарнях та надаватися безоплатно, але в реальності ліків немає.

Про це повідомила виконавча директорка БФ «Пацієнти України» Інна Іваненко у колонці для LB.ua.

Через це тисячі тяжкохворих українців найближчими місяцями не отримають життєво важливих ліків, якщо держава не перегляне фінансування закупівель ліків та медвиробів.

У 2025 році закупівлі ліків першої лінії (тобто це тільки базові препарати та медвироби) в середньому недофінансовані на 30% — і це лише від потреби, яку зазвичай занижують у лікарнях, хоча вона щороку зростає.

Наприклад, на 2024 рік лікарні всіх областей подали потребу тільки на 5 882 пацієнтів з розсіяним склерозом. Хоча, за даними НСЗУ, на той час в Електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ) вже було зареєстровано понад 28 тисяч пацієнтів з цим захворюванням. Тобто лікарні подали потребу у ліках лише 21% від всіх зареєстрованих пацієнтів. Покрити навіть цю потребу держава не змогла, закупівлі було профінансовано приблизно для 3 765 хворих.

“Якщо говорити про тяжкі захворювання, при яких базові препарати неефективні, і потрібно застосовувати терапію другої або третьої лінії — інноваційні ліки, щоб урятувати життя, — то ситуація ще гірша”, - зазначає Іваненко.

Щоб пацієнти цьогоріч отримали всі необхідні ліки, треба додатково виділити 8 млрд грн на їх закупівлі. Зокрема:

для дорослих пацієнтів з онкологією необхідно додаткові 192 млн грн,

ще 181 млн потрібно виділити на ліки для дітей із онкологічними захворюваннями;

411 млн грн необхідні на ліки для пацієнтів з орфанними метаболічними захворюваннями;

482 млн грн – на ліки для дорослих пацієнтів із гемофілією;

149 млн грн – на ліки проти розсіяного склерозу;

ще 49 млн грн — для пацієнтів із гепатитом;

на 294 млн грн недофінансовані закупівлі ліків для пацієнтів з первинними імунодефіцитами;

додаткового фінансування на ліки також потребують пацієнти з муковісцидозом (78 млн грн);

бульозним епідермолізом (38 млн грн);

ювенільним ревматоїдним артритом (135 млн грн) та іншими нозологіями.

Величезна кількість ліків вже мають мінімальні залишки у лікарнях. Ситуація буде погіршуватися щомісяця, бо бюджет на закупівлю ліків цьогоріч недофінансований, за нашими даними, на 42% (базова терапія та ліки за ДКД).

Аби запобігти катастрофі, яка може вже за пару місяців відбутися по всіх лікарнях країни, необхідно додатково профінансувати закупівлі ліків. Без цих препаратів тисячі пацієнтів не отримають лікування, а це означає, що їхнє життя у небезпеці.