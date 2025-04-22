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Лише понад половини лікарів використовують сучасні протоколи — Гусак

В Україні лише понад 50% лікарів використовують сучасні протоколи і настанови лікування.

Лише понад половини лікарів використовують сучасні протоколи — Гусак
Наталя Гусак під час відвідин Першого медичного об'єднання Львова, яке у 2025 році уклало договір із НСЗУ Національна служба здо
Фото: facebook/Наталія Гусак

Кількість і відсоток зростає, але він ще недостатній, щоб говорити, що це повноцінна система.

Про це заявила голова НСЗУ Наталія Гусак в інтерв'ю для проєкту «Боляче», який LB.ua запускає разом з благодійним фондом «Здорові рішення».

Такі дані є в останніх дослідженнях USAID та Світового банку.

“Сподіваюсь, тут проактивнішими будуть асоціації, різні міжнародні проєкти. Ми запропонували Всесвітній організації охорони здоров’я, яка дуже опікується сімейною медициною”, - каже Гусак.

За словами голови НСЗУ, у планах показати сімейним лікарям 5-річну стратегію, куди ми рухаємось:

“Ми дійшли згоди з ВООЗ і спробуємо – з’явиться чіткий план, в основі якого буде клінічна частина, додаткові цінності, які має нести первинна меддопомога для цієї системи”.

Повністю розмову з Наталією Гусак читайте тут.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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