​Taurus для України
​Taurus для України
Помер Папа Римський Франциск
Помер Папа Римський Франциск
Дата (не) має значення. Чи хочуть християни святкувати Пасху разом і що їм заважає
Дата (не) має значення. Чи хочуть християни святкувати Пасху разом і що їм заважає
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Папа з-за краю світу
Папа з-за краю світу
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
ГоловнаЗдоров'я

Понад 70% сімейних лікарів мають профвигорання — Гусак пояснила причини

Понад 70% сімейних лікарів страждають на професійне вигорання.

Понад 70% сімейних лікарів мають профвигорання — Гусак пояснила причини
Прийом у сімейного лікаря
Фото: thepage.uа

Це пов'язане з тим, що вони перші увійшли у медичну реформу і в них були завищені очікування.

Про це заявила голова НСЗУ Наталія Гусак в інтерв'ю для проєкту «Боляче», який LB.ua запускає разом з благодійним фондом «Здорові рішення».

За її словами, первинка на старті реформи доклала більше зусиль щодо її пацієнтоорієнтованості, а до більшої частини спеціалізованої медицини це ще не дійшло.

“Це теж вносить контекст, чому первинка вигорає”, - зазначила Гусак.

Вона також розповіла, що однією з проблем сімейних лікарів було перенаправлення пацієнтів і нерозуміння себе в системі: “коли спеціалізована ланка вирішила зробити з сімейних лікарів своїх секретарів”.

“Ми це бачили на будь-яких майданчиках. Сімейні лікарі били на сполох, що, з одного боку, вони є професійними лікуючими лікарями. З іншого боку, спеціалізована ланка не відійшла від радянського мислення, що сімейний лікар – це хтось, хто має обслуговувати спеціалізовану ланку і умовно направлення, збір анемнезу, збір різної документації навіть для ургентної госпіталізації – це досі було в системі”,- заявила Гусак.

Наразі, за її словами, зараз цю ситуацію намагаються виправити.

Також Гусак зазначила, що часто пацієнти достатньо викривлено ставляться до свого сімейного лікаря. Наприклад, вимагають невиправдані направлення, додаткові діагностики та госпіталізації.

  • Нагадаємо, раніше ми писали про те, що НСЗУ змінила правила і визначила, на які лабораторні та інструментальні обстеження і процедури може давати направлення сімейний лікар, а за якими варто звернутися до вузького спеціаліста.
  • Повністю розмову з Наталією Гусак читайте тут.
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies