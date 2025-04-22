Понад 70% сімейних лікарів мають профвигорання — Гусак пояснила причини

Це пов'язане з тим, що вони перші увійшли у медичну реформу і в них були завищені очікування.

Про це заявила голова НСЗУ Наталія Гусак в інтерв'ю для проєкту «Боляче», який LB.ua запускає разом з благодійним фондом «Здорові рішення».

За її словами, первинка на старті реформи доклала більше зусиль щодо її пацієнтоорієнтованості, а до більшої частини спеціалізованої медицини це ще не дійшло.

“Це теж вносить контекст, чому первинка вигорає”, - зазначила Гусак.

Вона також розповіла, що однією з проблем сімейних лікарів було перенаправлення пацієнтів і нерозуміння себе в системі: “коли спеціалізована ланка вирішила зробити з сімейних лікарів своїх секретарів”.

“Ми це бачили на будь-яких майданчиках. Сімейні лікарі били на сполох, що, з одного боку, вони є професійними лікуючими лікарями. З іншого боку, спеціалізована ланка не відійшла від радянського мислення, що сімейний лікар – це хтось, хто має обслуговувати спеціалізовану ланку і умовно направлення, збір анемнезу, збір різної документації навіть для ургентної госпіталізації – це досі було в системі”,- заявила Гусак.

Наразі, за її словами, зараз цю ситуацію намагаються виправити.

Також Гусак зазначила, що часто пацієнти достатньо викривлено ставляться до свого сімейного лікаря. Наприклад, вимагають невиправдані направлення, додаткові діагностики та госпіталізації.