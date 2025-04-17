28 медінститутів НАМНУ отримали від НСЗУ 4,8 млрд грн

У 2025 році 28 закладів Національної академії медичних наук (НАМНУ) уклали договори з НСЗУ за пакетом перехідного фінансування на загальну суму 4,8 млрд грн.

З початку 2025 року НСЗУ вже сплатила понад 1,6 млрд грн за надані медичні послуги.

Про це повідомила голова НСЗУ Наталія Гусак.

26 закладів НАМНУ уклали договори не лише за перехідним пакетом, а й за іншими — зокрема, за напрямками амбулаторної, хірургічної, інсультної допомоги та пологів.

Топ-3 заклади НАМНУ за обсягом фінансування за основними пакетами:

Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова — 459 млн грн;

Інститут травматології та ортопедії НАМН України — 280 млн грн;

Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка — 95 млн грн.

2 заклади не змогли укласти договори за окремими пакетами через невідповідність вимогам.

Йдеться про:

Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України;

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України.

Голова НСЗУ також повідомила, що у березні 2024 року в закладах НАМНУ створено електронні медичні записи для 20 372 пацієнтів. У березні 2025 року ця кількість зросла до 44 206 пацієнтів — це більш ніж удвічі більше, що свідчить про активне впровадження цифрових технологій у медичну практику. Кількість лікарів, які працюють із ЕМЗ, зросла від 710 у січні 2024 року до 1667 у березні 2025 року.

Нагадаємо, з 1 січня 2024 року науково-медичні інститути повністю зайшли у медреформу, яка стартувала у 2018 році.