НСЗУ виявила порушення у 23 медзакладах, які надають допомогу при пологах — результати моніторингу

Передусім йдеться про невідповідність обладнання, кількість працівників та інфраструктуру.
Про це свідчить плановий моніторинг Національної служби охорони здоров'я у 39 закладах з договором на пакет "Медична допомога при пологах".
За результатами моніторингів заклади повернули до державного бюджету понад 44,8 млн грн.
Найбільші суми повернення коштів:
- Кам'янець-Подільська міська лікарня — 7 300 538 грн;
- Ужгородський міський пологовий будинок – 5 903 430 грн;
- Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського — 4 604 652 грн.
У 9 надавачів послуг виявлено порушення, за якими не застосовувалось повернення коштів до бюджету.
Ще для 12 закладів було складено конкретні плани усунення порушень.
Основні типи порушень, виявлені під час моніторингу:
- несвоєчасне внесення даних в ЕСОЗ (75%);
- незабезпечення проведення пульсоксиметричного скринінгу критичних вроджених вад серця новонародженим (32%);
- незабезпечення цілодобового проведення лабораторних досліджень (25%);
- незабезпечення проведення аудіологічного скринінгу новонароджених (18%);
- відсутність системи анестезіологічної загального призначення (апарат для інгаляційного наркозу).
Усього 7 закладів з перевірених відповідають вимогам договору та працюють без порушень.
Йдеться про наступні медзаклади:
- Богородчанська центральна лікарня;
- Херсонська міська клінічна лікарня імені Афанасія і Ольги Тропіних;
- Любашівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування;
- Міська дитяча клінічна лікарня № 6 (м. Дніпро);
- Міська клінічна лікарня м. Слов'янська;
- Хотинська багатопрофільна лікарня;
- Прилуцька центральна міська лікарня.