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НСЗУ виявила порушення у 23 медзакладах, які надають допомогу при пологах — результати моніторингу

У 23 з 39 медзакладів України, які надають допомогу при пологах, були виявлені порушення, які призвели до повернення коштів до бюджету.

НСЗУ виявила порушення у 23 медзакладах, які надають допомогу при пологах — результати моніторингу
Київський обласний перинатальний центр
Фото: Сайт центру

Передусім йдеться про невідповідність обладнання, кількість працівників та інфраструктуру.

Про це свідчить плановий моніторинг Національної служби охорони здоров'я у 39 закладах з договором на пакет "Медична допомога при пологах".

За результатами моніторингів заклади повернули до державного бюджету понад 44,8 млн грн.

Найбільші суми повернення коштів:

  • Кам'янець-Подільська міська лікарня — 7 300 538 грн;
  • Ужгородський міський пологовий будинок – 5 903 430 грн;
  • Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського — 4 604 652 грн.

У 9 надавачів послуг виявлено порушення, за якими не застосовувалось повернення коштів до бюджету.

Ще для 12 закладів було складено конкретні плани усунення порушень.

Основні типи порушень, виявлені під час моніторингу:

  • несвоєчасне внесення даних в ЕСОЗ (75%);
  • незабезпечення проведення пульсоксиметричного скринінгу критичних вроджених вад серця новонародженим (32%);
  • незабезпечення цілодобового проведення лабораторних досліджень (25%);
  • незабезпечення проведення аудіологічного скринінгу новонароджених (18%);
  • відсутність системи анестезіологічної загального призначення (апарат для інгаляційного наркозу).

Усього 7 закладів з перевірених відповідають вимогам договору та працюють без порушень.

Йдеться про наступні медзаклади:

  • Богородчанська центральна лікарня;
  • Херсонська міська клінічна лікарня імені Афанасія і Ольги Тропіних;
  • Любашівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування;
  • Міська дитяча клінічна лікарня № 6 (м. Дніпро);
  • Міська клінічна лікарня м. Слов'янська;
  • Хотинська багатопрофільна лікарня;
  • Прилуцька центральна міська лікарня.
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