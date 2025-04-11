НСЗУ виявила порушення у 23 медзакладах, які надають допомогу при пологах — результати моніторингу

У 23 з 39 медзакладів України, які надають допомогу при пологах, були виявлені порушення, які призвели до повернення коштів до бюджету.

Передусім йдеться про невідповідність обладнання, кількість працівників та інфраструктуру.

Про це свідчить плановий моніторинг Національної служби охорони здоров'я у 39 закладах з договором на пакет "Медична допомога при пологах".

За результатами моніторингів заклади повернули до державного бюджету понад 44,8 млн грн.

Найбільші суми повернення коштів:

Кам'янець-Подільська міська лікарня — 7 300 538 грн;

Ужгородський міський пологовий будинок – 5 903 430 грн;

Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського — 4 604 652 грн.

У 9 надавачів послуг виявлено порушення, за якими не застосовувалось повернення коштів до бюджету.

Ще для 12 закладів було складено конкретні плани усунення порушень.

Основні типи порушень, виявлені під час моніторингу:

несвоєчасне внесення даних в ЕСОЗ (75%);

незабезпечення проведення пульсоксиметричного скринінгу критичних вроджених вад серця новонародженим (32%);

незабезпечення цілодобового проведення лабораторних досліджень (25%);

незабезпечення проведення аудіологічного скринінгу новонароджених (18%);

відсутність системи анестезіологічної загального призначення (апарат для інгаляційного наркозу).

Усього 7 закладів з перевірених відповідають вимогам договору та працюють без порушень.

Йдеться про наступні медзаклади: