Переваги ліків від СДУГ переважують ризики для здоров’я, – дослідження

У дітей, які приймали ліки від синдрому дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ) спостерігали невелике підвищення артеріального тиску та частоти пульсу, але співвідношення ризику та користі явно на користь ліків.

Довідка: СДУГ проявляється як труднощі з концентрацією, неорганізованість, забудькуватість, проблеми з виконанням завдань; неспокій, метушливість, надмірна балакучість і труднощі з тим, щоб всидіти на місці; імпульсивні дії без обмірковування, перебивання інших, нетерплячість. Зі СДУГ працює психіатр. Лікування не завжди включає медикаменти, спершу це можуть бути поради щодо способу життя та різних поведінкових стратегій. Коли вони не працюють, тоді лікар може підключити ліки.

За новим дослідженням, про яке пише The Guardian, переваги прийому препаратів для лікування синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю переважують вплив підвищення артеріального тиску та частоти серцевих скорочень.

Міжнародна група дослідників на чолі з вченими Університету Саутгемптона виявила, що у більшості дітей, які приймали ліки від СДУГ, спостерігали невелике підвищення артеріального тиску та частоти пульсу, але вони мали «загалом незначний ефект». Вони сказали, що результати дослідження підкреслили необхідність «ретельного моніторингу».

Професор Самуеле Кортезе, старший провідний автор дослідження з Університету Саутгемптона, сказав, що ризики та переваги прийому будь-яких ліків слід оцінювати разом, але для ліків від СДУГ співвідношення ризику та користі було «обнадійливим».

Згідно з даними Національного інституту охорони здоров’я та догляду, приблизно від 3 до 4% дорослих і 5% дітей у Британії мають СДУГ, розлад нервової системи із симптомами, включаючи імпульсивність, дезорганізацію та труднощі зосередження.

Дослідження дітей, підлітків і дорослих стверджує: «Існує невизначеність щодо того, чи можуть ліки, які використовуються для лікування СДУГ, призвести до серцево-судинних захворювань, і залишається занепокоєння щодо їхньої серцево-судинної безпеки». Виявлено, що всі ліки від СДУГ пов’язані з невеликим підвищенням артеріального тиску та частоти серцевих скорочень, за винятком гуанфацину, який призводив до зниження артеріального тиску та частоти серцевих скорочень.

Не було істотних відмінностей щодо впливу на артеріальний тиск і частоту серцевих скорочень між стимуляторами (включаючи метилфенідат і амфетамін) і нестимуляторами (атомоксетин і вілаксазин). Дослідники порадили людям із захворюваннями серця обговорити побічні ефекти ліків від СДУГ зі спеціалістом-кардіологом перед початком лікування.

Доктор Ульріх Мюллер-Седжвік, психіатр-консультант і експерт з СДУГ, сказав, що більшість клініцистів, які призначають ліки від СДУГ, розуміють серцево-судинні ризики: «Нам потрібні більш детальні вказівки щодо сценаріїв, коли ліки від СДУГ потрібно скорегувати або припинити».

Доктор Тоні Ллойд, колишній виконавчий директор Фонду СДУГ, сказав, що довгострокові переваги лікування СДУГ добре відомі та включають зниження ризику тривоги та депресії, розладів харчування, шкоди від куріння, покращення результатів навчання та економічної незалежності: «На жаль, зберігається необізнаність щодо ліків від СДУГ — це повернення до 80-х і 90-х років, коли ліки від СДУГ помилково вважалися моральною пігулкою, яка змушувала дітей поводитися неслухняно, неспокійно, — що не так. Це просто підсилювач, який покращує обробку інформації, запобігає відволіканню, покращує концентрацію, планування та визначення пріоритетів, самоконтроль і зменшує імпульсивність думок і дій».