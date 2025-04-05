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У США адміністрація Трампа скасовує програми охорони здоров'я матері та дитини

Міністр охорони здоров'я Роберт Кеннеді-молодший оголосив, що HHS скоротить 10 000 робочих місць у рамках плану реструктуризації.

У США адміністрація Трампа скасовує програми охорони здоров'я матері та дитини
Роберт Кеннеді-молодший - голова Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб США
Фото: EPA/UPG

У США у межах звільнень у Департаменті охорони здоров’я та соціальних служб (HHS) скасували численні програми охорони здоров’я матері та дитини, пише The Guardian.

Водночас федеральні чиновники охорони здоров'я опублікували лише загальні описи змін, які мають бути внесені, а не детальний звіт про програми та відділи, які ліквідуються. Йдеться зокрема про Бюро охорони здоров'я матері та дитини. 

Міністр охорони здоров'я Роберт Кеннеді-молодший оголосив, що HHS скоротить 10 000 робочих місць у рамках плану реструктуризації. Разом зі скороченнями, які вже здійснив “департамент ефективності уряду” Ілона Маска, HHS, ймовірно, втратить 20 000 працівників – приблизно чверть своєї робочої сили.

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Після піку пандемії COVID-19 було багато консервативної критики на адресу закладів охорони здоров'я, особливо Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC). Політика боротьби з пандемією продовжує залишатися рушійною силою Республіканської партії, прибічники якої цинічно ставляться до цінності федеральних програм громадського охорони здоров'я після федеральних приписів з вакцинації.

Скорочення програм охорони материнського здоров'я може бути другою метою для республіканців.

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