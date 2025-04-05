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Кількість жертв землетрусу в М'янмі перевищила 3350

220 людей вважаються зниклими безвісти.

Кількість жертв землетрусу в М'янмі перевищила 3350
Фото: BBC

Кількість жертв землетрусу у М'янмі, що стався 28 березня, сягнула 3354 людей, ще 4850 людей отримали поранення і 220 — зникли безвісти.

Про це пише Reuters.

Як пише агентство, станом на суботу зафіксовано, що загальна кількість постраждалих складає 4850, а 220 осіб вважаються зниклими безвісти.

Заступник генерального секретаря ООН Том Флетчер напередодні відвідав друге за величиною місто М'янми Мандалай, розташоване неподалік від епіцентру землетрусу.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини заявило в п'ятницю, що військова хунта країни обмежує постачання гуманітарної допомоги в постраждалі від землетрусу райони, де місцеве населення не підтримує її владу.

"Багато людей втратили усе, але продовжували йти, щоб підтримати тих, хто вижив", — сказав він.

У п'ятницю Управління Верховного комісара ООН з прав людини заявило, що хунта обмежує постачання допомоги постраждалим від землетрусу районам, де громади не підтримують її правління. 

Представництво ООН заявило, що розслідує 53 повідомлення про атаки хунти на противників, включаючи авіаудари, з яких 16 були зроблені після оголошення перемир'я в середу.

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