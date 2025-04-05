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Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа

У центрі критики - порушення прав.

Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Камала Гарріс та Барак Обама
Фото: EPA/UPG

Експрезидент США Барак Обама та колишня віцепрезидентка й кандидатка в глави держави Камала Гарріс напередодні незалежно одне від одного дали перший коментар щодо дій Дональда Трампа в Овальному кабінеті.

Як пише CNN, Обама під час інтерв'ю в коледжі Гемільтон сказав, що "певний час утримувався від заяв та спостерігав", але зараз впевнений, що "якби зробив бодай щось подібне на посаді, то ті, хто зараз мовчать, не дали б спокою ні мені, ні низці моїх попередників".

44-ий президент назвав тарифну війну, розв'язану Трампом, шкідливою для Америки і особливо підкреслив неприпустимість порушення прав з боку Білого дому: погрози університетам, де студенти відстоюють свою думку, перешкоджання юридичним фірмам, які працювали з політичними опонентами, та інші випадки невідповідності "тим базовим уявленням, які ми маємо як американці".

Камала Гарріс на жіночому саміті у Каліфорнії нагадала, що чимало дій адміністрації Трампа були передбачені нею під час передвиборчої кампанії. За її словами, ми спостерігаємо, як "великі організації мовчать, а дехто капітулює перед відверто антиконституційними погрозами". Проте колишня віцепрезидентка нагадала, що "не лише страх є заразним, але й відвага". 

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