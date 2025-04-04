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Трамп відтермінував заборону TikTok ще на 75 днів

Президент США повідомив, що підписав відповідний указ.

Трамп відтермінував заборону TikTok ще на 75 днів
Дональд Трамп
Фото: EPA-EFE/DEMETRIUS FREEMAN

Президент США Дональд Трамп заявив, що дозволив TikTok працювати ще 75 днів, поки триває робота над угодою щодо «порятунку».

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

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Трамп відзначив «величезний прогрес» у переговорах щодо угоди для збереження роботи TikTok у Штатах. Водночас, для отримання всіх необхідних схвалень потрібен додатковий час, пояснив лідер США.

«Ми сподіваємося продовжити сумлінну співпрацю з Китаєм, який, як я розумію, не дуже задоволений нашими Взаємними тарифами (необхідними для справедливої та збалансованої торгівлі між Китаєм та США!)... Ми не хочемо, щоб TikTok «пішов у тінь», - зауважив Трамп.

Президент наголосив, що Сполучені Штати не хочуть припинення роботи TikTok і продовжать переговори, щоб остаточно врегулювати ситуацію.

«Ми з нетерпінням чекаємо співпраці з TikTok та Китаєм для укладання угоди», - додав Трамп.

  • Лідер Штатів під час свого першого президентського терміну сам заявляв про необхідність заборонити TikTok, але згодом змінив свою думку. 
  • 19 січня цього року через відмову компанії ByteDance продати соцмережу вона на кілька годин справді перестала працювати у США, але згодом відновила роботу, коли президент пообіцяв переглянути заборону. 
  • За умовами угоди, переговори щодо якої велися раніше в Білому домі, китайський власник TikTok, компанія ByteDance, мав зберегти частку, але збір даних та оновлення програмного забезпечення контролюватиме Oracle, яка вже забезпечує основу веб-інфраструктури TikTok.
  • У квітні Трамп під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One заявив, що може розглянути питання зниження митних тарифів для Китаю, якщо той не чинитиме супротиву продажу соціальної мережі TikTok.
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