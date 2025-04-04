Трамп відтермінував заборону TikTok ще на 75 днів

Президент США Дональд Трамп заявив, що дозволив TikTok працювати ще 75 днів, поки триває робота над угодою щодо «порятунку».

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп відзначив «величезний прогрес» у переговорах щодо угоди для збереження роботи TikTok у Штатах. Водночас, для отримання всіх необхідних схвалень потрібен додатковий час, пояснив лідер США.

«Ми сподіваємося продовжити сумлінну співпрацю з Китаєм, який, як я розумію, не дуже задоволений нашими Взаємними тарифами (необхідними для справедливої та збалансованої торгівлі між Китаєм та США!)... Ми не хочемо, щоб TikTok «пішов у тінь», - зауважив Трамп.

Президент наголосив, що Сполучені Штати не хочуть припинення роботи TikTok і продовжать переговори, щоб остаточно врегулювати ситуацію.

«Ми з нетерпінням чекаємо співпраці з TikTok та Китаєм для укладання угоди», - додав Трамп.