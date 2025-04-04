Трамп відтермінував заборону TikTok ще на 75 днів

Президент США Дональд Трамп заявив, що дозволив TikTok працювати ще 75 днів, поки триває робота над угодою щодо «порятунку».
Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.
Трамп відзначив «величезний прогрес» у переговорах щодо угоди для збереження роботи TikTok у Штатах. Водночас, для отримання всіх необхідних схвалень потрібен додатковий час, пояснив лідер США.
«Ми сподіваємося продовжити сумлінну співпрацю з Китаєм, який, як я розумію, не дуже задоволений нашими Взаємними тарифами (необхідними для справедливої та збалансованої торгівлі між Китаєм та США!)... Ми не хочемо, щоб TikTok «пішов у тінь», - зауважив Трамп.
Президент наголосив, що Сполучені Штати не хочуть припинення роботи TikTok і продовжать переговори, щоб остаточно врегулювати ситуацію.
«Ми з нетерпінням чекаємо співпраці з TikTok та Китаєм для укладання угоди», - додав Трамп.
- Лідер Штатів під час свого першого президентського терміну сам заявляв про необхідність заборонити TikTok, але згодом змінив свою думку.
- 19 січня цього року через відмову компанії ByteDance продати соцмережу вона на кілька годин справді перестала працювати у США, але згодом відновила роботу, коли президент пообіцяв переглянути заборону.
- За умовами угоди, переговори щодо якої велися раніше в Білому домі, китайський власник TikTok, компанія ByteDance, мав зберегти частку, але збір даних та оновлення програмного забезпечення контролюватиме Oracle, яка вже забезпечує основу веб-інфраструктури TikTok.
- У квітні Трамп під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One заявив, що може розглянути питання зниження митних тарифів для Китаю, якщо той не чинитиме супротиву продажу соціальної мережі TikTok.