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Німеччина вперше придбає дрони-камікадзе у межах переозброєння армії

ФРН вже замовила достатню кількість таких безпілотників, які будуть передані військовим для випробувань

Німеччина вперше придбає дрони-камікадзе у межах переозброєння армії
міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
Фото: EPA/UPG

Німеччина ухвалила рішення вперше закупити баражувальні боєприпаси – так звані дрони-камікадзе – в межах масштабної програми модернізації армії, передає «Європейська правда» з посиланням на AFP.

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Речник німецького Міністерства оборони Мітко Мюллер повідомив, що ФРН вже замовила достатню кількість таких безпілотників, які будуть передані військовим для випробувань. При цьому він не розкрив деталей щодо типу боєприпасів або компанії-виробника.

Мюллер сказав, що країна багато робить для розвитку систем безпілотників, зокрема баражувальних боєприпасів, і що подальше масштабне впровадження таких дронів можливе після завершення випробувань.

Речник Міноборони ФРН додав, що в Німеччині дотримуються принципу, за яким рішення про застосування зброї ухвалюють виключно люди, і цей підхід залишиться незмінним.

  • У березні влада Німеччини схвалила зміни до Конституції, які передбачають послаблення боргового гальма. Це дозволить збільшити витрати на оборону і, зокрема, наростити розмір допомоги Україні.
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