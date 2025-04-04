Німеччина вперше придбає дрони-камікадзе у межах переозброєння армії

ФРН вже замовила достатню кількість таких безпілотників, які будуть передані військовим для випробувань

Німеччина ухвалила рішення вперше закупити баражувальні боєприпаси – так звані дрони-камікадзе – в межах масштабної програми модернізації армії, передає «Європейська правда» з посиланням на AFP.

Речник німецького Міністерства оборони Мітко Мюллер повідомив, що ФРН вже замовила достатню кількість таких безпілотників, які будуть передані військовим для випробувань. При цьому він не розкрив деталей щодо типу боєприпасів або компанії-виробника.

Мюллер сказав, що країна багато робить для розвитку систем безпілотників, зокрема баражувальних боєприпасів, і що подальше масштабне впровадження таких дронів можливе після завершення випробувань.

Речник Міноборони ФРН додав, що в Німеччині дотримуються принципу, за яким рішення про застосування зброї ухвалюють виключно люди, і цей підхід залишиться незмінним.