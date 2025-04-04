У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинув місцевий посадовець, його дружина постраждала (оновлено)
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинув місцевий посадовець, його дружина постраждала (оновлено)
У Києві двох працівників Ощадбанку запідозрили в знятті з рахунку померлого клієнта майже 65 тисяч доларів
У Києві двох працівників Ощадбанку запідозрили в знятті з рахунку померлого клієнта майже 65 тисяч доларів
Урсула фон дер Ляєн озвучила позицію ЄС щодо тарифів Трампа
Урсула фон дер Ляєн озвучила позицію ЄС щодо тарифів Трампа
Причіпна гармата «Богдана» йде у серійне виробництво
Причіпна гармата «Богдана» йде у серійне виробництво
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
Радник Трампа заявив, що жодна зі сторін у війні не отримає те, що хоче
Радник Трампа заявив, що жодна зі сторін у війні не отримає те, що хоче
ГоловнаСвіт

Ціна нафти Brent уперше за 3,5 роки впала нижче $68 за барель

Ціна червневих ф'ючерсів на Brent досягла $67,85 і продовжує коливатися.

Ціна нафти Brent уперше за 3,5 роки впала нижче $68 за барель
Фото: EPA/UPG

Ціна нафти марки Brent впала нижче $68 за барель вперше з грудня 2021 року, передає “Економічна правда” із посиланням на дані Investing.com.

Ціна червневих ф'ючерсів на Brent досягла $67,85 і продовжує коливатися.

Водночас ціна нафти марки WTI опустилася нижче $65 за барель. Востаннє WTI була на цьому рівні у вересні 2024 року.

Як відомо, ціни на нафту 3 квітня почали знижуватися і прискорили падіння приблизно до 7% на новинах про введення нових торгових мит США. 3 квітня ціна бареля нафти марки Brent опустилася нижче 70 доларів.

“Економічна правда” зазначає, що динаміку в тому числі спровокували заяви ОПЕК+ після переговорів країн-учасниць. Було ухвалено рішення прискорити зняття обмежень на видобуток нафти і з травня збільшити обсяги реалізації на 411 тис. барелів на день. Зокрема, Росія і Саудівська Аравія оголосили про плани збільшити видобуток нафти втричі більше плану. 

Нафта Brent і WTI – це дві з основних еталонних марок сирої нафти у світі. Brent добувається в Північному морі та орієнтована на ринки Європи, Африки й Азії. WTI (West Texas Intermediate) – американська нафта, що добувається у США і переважно використовується всередині країни. Ці марки визначають світові ціни на нафту та активно торгуються на біржах.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies