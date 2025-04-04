Ціна нафти Brent уперше за 3,5 роки впала нижче $68 за барель

Ціна нафти марки Brent впала нижче $68 за барель вперше з грудня 2021 року, передає “Економічна правда” із посиланням на дані Investing.com.

Ціна червневих ф'ючерсів на Brent досягла $67,85 і продовжує коливатися.

Водночас ціна нафти марки WTI опустилася нижче $65 за барель. Востаннє WTI була на цьому рівні у вересні 2024 року.

Як відомо, ціни на нафту 3 квітня почали знижуватися і прискорили падіння приблизно до 7% на новинах про введення нових торгових мит США. 3 квітня ціна бареля нафти марки Brent опустилася нижче 70 доларів.

“Економічна правда” зазначає, що динаміку в тому числі спровокували заяви ОПЕК+ після переговорів країн-учасниць. Було ухвалено рішення прискорити зняття обмежень на видобуток нафти і з травня збільшити обсяги реалізації на 411 тис. барелів на день. Зокрема, Росія і Саудівська Аравія оголосили про плани збільшити видобуток нафти втричі більше плану.

Нафта Brent і WTI – це дві з основних еталонних марок сирої нафти у світі. Brent добувається в Північному морі та орієнтована на ринки Європи, Африки й Азії. WTI (West Texas Intermediate) – американська нафта, що добувається у США і переважно використовується всередині країни. Ці марки визначають світові ціни на нафту та активно торгуються на біржах.