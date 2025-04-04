Сибіга підтвердив підготовку візиту делегації до США для обговорення угоди про копалини

Україна аналізує американські пропозиції угоди про мінерали на відповідність Конституції, передає Суспільне слова міністра закордонних справ Андрія Сибіги. У відповідь на запитання журналістів цього видання він сказав, що документ не повинен суперечити євроінтеграції.
Над аналізом проєкту угоди працюватиме одна з найвідоміших юридичних фірм. Вона працюватиме у взаємодії з США і допомагатиме Україні.
Сьогодні Київ і Вашингтон проведуть черговий раунд переговорів у форматі онлайн, але вже найближчим часом українська делегація вирушить до США для подальших перемовин.
- 1 квітня Сибіга повідомив про проведення першого раунду перемовин. Текст американської пропозиції уряд отримав 28 березня.
- Днями американський міністр фінансів повідомив, що наступного тижня українська делегація очікується у Вашингтоні для обговорення договору.
Нова угода про мінерали
26 березня депутат Ярослав Железняк з посиланням на власні джерела опублікував подробиці про американську пропозицію угоди про корисні копалини. Документ містив пропозиції, які, на думку нардепа, невигідні Україні.
Президент Зеленський сказав, що США вирішили змінити правила і тепер замість рамкової угоди хочуть одразу повний договір. А згодом він уточнив, що варіант, який отримав Офіс президента, відрізняється від документу, який отримав Кабмін.
В уряді підтвердили отримання нового документа, але зазначили, що це – робоча версія, і що Україна сформує власні пропозиції.
Рамкову угоду, що передбачала створення спільного інвестиційного фонду, мали підписати ще в лютому. Однак після сварки в Овальному кабінеті Вашингтон так до питання підписання і не повернувся.