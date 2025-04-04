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Сибіга підтвердив підготовку візиту делегації до США для обговорення угоди про копалини

Поки що американську пропозицію перевіряють на відповідність до Конституції. 

Сибіга підтвердив підготовку візиту делегації до США для обговорення угоди про копалини
Сибіга під час зустрічі президентів Трампа і Зеленського
Фото: ОПУ

Україна аналізує американські пропозиції угоди про мінерали на відповідність Конституції, передає Суспільне слова міністра закордонних справ Андрія Сибіги. У відповідь на запитання журналістів цього видання він сказав, що документ не повинен суперечити євроінтеграції. 

Над аналізом проєкту угоди працюватиме одна з найвідоміших юридичних фірм. Вона працюватиме у взаємодії з США і допомагатиме Україні. 

Сьогодні Київ і Вашингтон проведуть черговий раунд переговорів у форматі онлайн, але вже найближчим часом українська делегація вирушить до США для подальших перемовин. 

  • 1 квітня Сибіга повідомив про проведення першого раунду перемовин. Текст американської пропозиції уряд отримав 28 березня. 
  • Днями американський міністр фінансів повідомив, що наступного тижня українська делегація очікується у Вашингтоні для обговорення договору. 

Нова угода про мінерали

26 березня депутат Ярослав Железняк з посиланням на власні джерела опублікував подробиці про американську пропозицію угоди про корисні копалини. Документ містив пропозиції, які, на думку нардепа, невигідні Україні.

Президент Зеленський сказав, що США вирішили змінити правила і тепер замість рамкової угоди хочуть одразу повний договір. А згодом він уточнив, що варіант, який отримав Офіс президента, відрізняється від документу, який отримав Кабмін. 

В уряді підтвердили отримання нового документа, але зазначили, що це – робоча версія, і що Україна сформує власні пропозиції. 

Рамкову угоду, що передбачала створення спільного інвестиційного фонду, мали підписати ще в лютому. Однак після сварки в Овальному кабінеті Вашингтон так до питання підписання і не повернувся.

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