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Пентагон перевірить використання Гегсетом Signal для передачі планів удару по Ємену

Перевірка також розглядатиме використання іншими посадовими особами оборони загальнодоступного зашифрованого додатка, який не є частиною захищеної комунікаційної мережі Міністерства оборони.

Пентагон перевірить використання Гегсетом Signal для передачі планів удару по Ємену
міністр оборони США Піт Гегсет
Фото: Facebook/Pete Hegseth

Виконуючий обов’язки генерального інспектора Пентагону перевірить використання міністром оборони Пітом Гегсетом програми обміну повідомленнями Signal для передачі планів військового удару по бойовиках хуситах у Ємені, повідомляють Euronews.

Перевірка також розглядатиме використання іншими посадовими особами оборони загальнодоступного зашифрованого додатка, який не може обробляти секретні матеріали та не є частиною захищеної комунікаційної мережі Міністерства оборони.

Про використання додатка Гегсетом стало відомо, коли радник з національної безпеки Майк Волц випадково додав журналіста Джеффрі Голдберга з The Atlantic до ланцюжка текстів Signal.

До ланцюжка входили Гегсет, віцепрезидент Джей Д. Венс, держсекретар Марко Рубіо, директорка національної розвідки Тулсі Габбард та інші, зібрані разом для обговорення військових операцій 15 березня проти підтримуваних Іраном хуситів.

“Мета цієї оцінки полягає в тому, щоб визначити, якою мірою міністр оборони та інший персонал Міністерства оборони дотримувалися політики та процедур Міністерства оборони щодо використання комерційних додатків для обміну повідомленнями в офіційних справах”, ‒ сказав виконувач обов’язків генерального інспектора Стівен Стеббінс у листі-повідомленні Гегсету.

Крім того, перевірять дотримання вимог щодо класифікації та зберігання записів.

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У ланцюжку Гегсет надав точний час запусків бойових літаків і момент падіння бомб до того, як американський військовослужбовець, який здійснював ці атаки, піднявся в повітря.

Перевірку розпочали на прохання сенатора-республіканця Роджера Вікера, голови Комітету Сенату з питань збройних сил, і сенатора від Род-Айленда Джека Ріда, головного демократа комітету.

Під час слухань у Конгресі законодавці від Демократичної партії висловили занепокоєння щодо використання Signal і вимагали від військових офіцерів запитати, чи вважають вони за доцільне використовувати комерційний додаток для обговорення військових операцій.

Як нинішні, так і колишні військові чиновники сказали, що рівень деталізації, яким Гегсет поділився на Signal, найімовірніше, був би засекреченим. Адміністрація Трампа наполягала на тому, що секретна інформація не передавалася, і відкинула інцидент як “збій”.

  • Раніше Гегсет заперечив обговорення планів ударів по хуситах у чаті в месенджері Signal, але автентичність розмови визнали в Раді нацбезпеки.
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