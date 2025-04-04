Politico: мита Трампа можуть вдарити по виробництву зброї в США та підірвати міжнародні зусилля у протистоянні Китаю

Нова тарифна політика президента Дональда Трампа означає не просто економічну кризу, а й загрозу безпеці країни, пише Politico.

Тарифи, якщо їх реалізувати, як планувалося, можуть заплутати глобальні ланцюги поставок, які Пентагон створював десятиліттями, зробити американську зброю дорожчою та ускладнити міжнародні зусилля протистояти Китаю. Наприклад, це стосується створення спільних підприємств зі Сполученим Королівством та Австралією з будівництва підводних човнів.

На думку низки дипломатів, законодавців, чиновників і аналітиків оборонної промисловості, підхід Америки до самостійності в поєднанні з цими ширшими загрозами може змусити скептично налаштованих партнерів шукати співпрацю деінде. І це знищить галузь, яка озброює більшу частину світу, подрібнивши довіру та передбачуваність глобальних оборонних відносин, які вже давно приносять користь Вашингтону та його союзникам.

«У нас є вимоги, і ми будемо робити те, що має сенс для нас», – сказав дипломат з країни НАТО. «Ми дійсно шукаємо, що нам потрібно розвивати вдома».

Трамп розглядає свій тарифний план як трансформаційний крок для вирівнювання торгівлі та повернення втрачених доходів країні. Але це ризикує зруйнувати інші його обіцянки перетворити США на індустріальний центр і мінімізувати могутність Китаю.

Білий дім у своєму виконавчому розпорядженні про введення тарифів зазначив, що США повинні виробляти запчастини «без надмірної залежності від імпорту для основних матеріалів».

Але це набагато легше написати в документі, ніж зробити. Пентагон витратив десятиліття на створення, фінансування та розвиток глобальної мережі постачальників і компаній, які тепер стикаються з тарифами. Таким чином затримується виробництво зброї для самих США та інших покупців.

«Буде дефіцит поставок, око за око, і наші союзники та інші партнери збираються вжити заходів у відповідь», – сказав Білл Грінволт, колишній чиновник із закупівель Пентагону. «Деякі потенційно життєво важливі матеріали або коштуватимуть набагато дорожче, ніж було, або просто не будуть доступні».

Глобальні тарифи – від 20% на імпорт з Європейського Союзу до 10% на товари зі Сполученого Королівства та Австралії – також, ймовірно, перекреслять співпрацю в галузі оборони, яка давно вважається успішним спільним підприємством.

Такі програми включають винищувач F-35, яким керують 20 країн у рамках унікального партнерства, покликаного надати країнам-учасницям виробничу роботу, а також важливі проєкти ракетної та протиповітряної оборони з Норвегією та Ізраїлем.

Ці та інші проєкти є ключовими для оборони в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні, де союзники намагаються випередити непередбачувану Росію та Китай, що модернізуються.

Партнерство, створене роками зустрічей і домовленостей з Вашингтоном, зараз поставлене під сумнів.«Ми розраховуємо на найкраще обладнання у США», – сказав європейський чиновник. «Європейський промисловий потенціал значно покращився, і ми хочемо бути постачальниками безпеки, а не просто споживачами». Це означає більше інвестувати в європейське виробництво, щоб зменшити залежність від американських частин і матеріалів для зброї, сказав він.

Одна особливо багатообіцяюча ініціатива епохи Байдена, яка об’єднала Австралію, Великобританію та США для будівництва атомних підводних човнів і обміну технологіями, може завершитися, якщо ціни на запчастини стануть занадто високими.

Адміністрація сподівається створити більше внутрішніх робочих місць, виробляючи іноземні частини для зброї в США, але компанії можуть не мати людей для цієї роботи.

«В аерокосмічному та оборонному секторі просто не вистачає людей, щоб задовольнити поточні потреби», – сказав Дак Хардвік, віцепрезидент з міжнародних справ Асоціації аерокосмічної промисловості на зустрічі керівників американських і європейських оборонних структур у четвер.

А складність оборонного виробництва може означати численні мита.

Сенатор Марк Келлі (штат Аризона) зазначив, що глобальний ланцюжок поставок настільки складний, що деякі оборонні продукти перетинають кордони кілька разів, коли вони складаються, щоразу накопичуючи більше мит.

«Ціни зростуть, і ціни, які має заплатити Міністерство оборони, зростуть», – сказав Келлі. «Наш оборонний бюджет, якщо ми хочемо підтримувати той самий тип сил, стане дорожчим».

Бізнес-групи вимагають, щоб оборонна промисловість отримала стратегічні винятки, щоб уникнути вищих витрат для Пентагону, важливих збоїв у ланцюзі поставок і невиконання зобов’язань країни щодо безпеки.