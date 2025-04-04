Трамп припустив зниження тарифів для Китаю в обмін на згоду з продажем TikTok

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One заявив, що може розглянути питання зниження митних тарифів для Китаю, якщо той не чинитиме супротиву продажу соціальної мережі TikTok.

Як пише іспанська агенція EFE, республіканець назвав оголошені ним у середу "взаємні тарифи" своєю "переговорною силою". Як приклад він навів саме ситуацію з TikTok: якщо Піднебесна допоможе у справі зміни власника сервісу коротких відео, то у Білому домі можуть переглянути ставку збору з китайських товарів, яка зараз перебуває на рівні 54%.

Втім Трамп визнав, що це лише його власні міркування, а конкретних пропозицій з Пекіну щодо співпраці не надходило. При цьому президент США запевнив, що угода про продаж TikTok "дуже близька", а на придбання мережі претендують "компетентні люди".