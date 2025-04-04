Нетаньягу "поаплодував" Орбану за вихід Угорщини з Міжнародного кримінального суду

На спільній пресконференції за підсумками візиту до Будапешта прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що аплодує своєму угорському колезі Віктору Орбану.

Як пише Reuters, очільник ізраїльського уряду розхвалив Орбана за "ухвалення сміливого та принципового рішення" про відкликання Угорщиною ратифікації Римського статуту про визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду.

Відповідно до ордеру з Гааги, угорська влада мала б заарештувати Нетаньягу, якого звинувачують у вчиненні воєнних злочинів. Проте уряду Орбана відкинув свої зобов'язання, гарантував ізраїльському лідеру недоторканність та заявив про те, що запустить процедуру виходу з МКС.

Угорський прем'єр заявив, що суд "більше не є нейтральним, не дотримується верховенства права та є політизовним - що стало очевидним після рішення щодо Ізраїлю". Нетаньягу подякував за те, що Угорщина "відстоює наші інтереси в ЄС, є на нашому боці в ООН і вирішила чинити супротив корумпованій судовій організації".