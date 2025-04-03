Угорщина заявила про вихід із Міжнародного кримінального суду

Угорщина виходить з Міжнародного кримінального суду.
Про це повідомив на сторінці у фейсбуці голова адміністрації премʼєр-міністра Угорщини Гергей Гульяс.
"Уряд розпочне провадження щодо виходу відповідно до конституційних та міжнародних норм права у четвер", – написав він.
- Раніше таку заяву зробив міністр юстиції Бенце Тужон на зустрічі послів, що відбулася у Міністерстві закордонних справ і торгівлі минулого тижня.
- Сьогодні до країни прибув прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, якого мали б арештувати згідно із виданим у листопаді минулого року ордером. Однак його угорський колега Віктор Орбан запевнив, що рішення МКС не матиме ефекту в Угорщині. Ордер на арешт Нетаньягу видали у зв'язку з діями ізраїльської армії в Смузі Гази.
- Угорщина ратифікувала Римський статут у 2001 році за першої каденції Орбана. Але він так і не здійснив другий крок, який фактично зводиться до включення статуту до національного правового кодексу країни.
- Тому Угорщина має юридичне зобов’язання з точки зору міжнародного права дотримуватися Римського статуту, але національне законодавство Угорщини дозволяє владі цього не робити.
- Міжнароодний кримінальний суд (МКС) – це правовий інститут, в компетенцію якого входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, воєнні злочини і злочини проти людяності. Заснований на підставі Римського статуту, прийнятого в 1998 році. Існує з липня 2002 року.
- На відміну від інших міжнародних і змішаних кримінальних судів, МКС є установою, що діє постійно. У його компетенцію входять злочини, скоєні після набуття чинності Римського статуту. Розташований у Гаазі, проте за бажанням Суду засідання можуть проходити у будь-якому місці.