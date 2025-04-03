Угорщина заявила про вихід із Міжнародного кримінального суду

Угорщина виходить з Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомив на сторінці у фейсбуці голова адміністрації премʼєр-міністра Угорщини Гергей Гульяс.

"Уряд розпочне провадження щодо виходу відповідно до конституційних та міжнародних норм права у четвер", – написав він.