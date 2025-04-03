У Литві знайшли тіло четвертого зниклого солдата-американця
У Литві знайшли тіло четвертого зниклого солдата-американця
Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Урсула фон дер Ляєн озвучила позицію ЄС щодо тарифів Трампа
Урсула фон дер Ляєн озвучила позицію ЄС щодо тарифів Трампа
Трамп оголосив у США надзвичайний стан в економіці
Трамп оголосив у США надзвичайний стан в економіці
Про «духівника» Трампа
Про «духівника» Трампа
Важкий, та швидкий, захищений, але вразливий: командир танку розповідає про роботу на нулі без GPS та танкові двобої
Важкий, та швидкий, захищений, але вразливий: командир танку розповідає про роботу на нулі без GPS та танкові двобої
Рокер, який пив віскі, перетворився на найнебезпечнішого лідера ісламістів у Західній Африці
Рокер, який пив віскі, перетворився на найнебезпечнішого лідера ісламістів у Західній Африці
Ксенія Оринчак: «Угода зі США не про адміністрацію Трампа. Промисловий видобуток мінералів може бути від 10 до 20 років»
Ксенія Оринчак: «Угода зі США не про адміністрацію Трампа. Промисловий видобуток мінералів може бути від 10 до 20 років»
ГоловнаСвіт

У Лос-Анджелесі знайшли останки 30-ї жертви січневих пожеж

Пожежі навколо другого за величиною міста Сполучених Штатів тривали три тижні, спаливши понад 150 квадратних кілометрів і понад 10 000 будинків. Збитки оцінюються в сотні мільярдів доларів.

У Лос-Анджелесі знайшли останки 30-ї жертви січневих пожеж
Фото: EPA/UPG

Кількість загиблих від пожеж, які спустошили Лос-Анджелес у січні, зросла щонайменше до 30 після виявлення останків ще однієї жертви, повідомляє France24.

Пожежі навколо другого за величиною міста Сполучених Штатів тривали три тижні, змусивши тисячі жителів евакуювати свої будинки.

Вогонь знищив тисячі будівель, спустошивши заможний район Пасіфік Палісейдс у Лос-Анджелесі, а також Малібу та Альтадену в окрузі.

Управління судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес повідомило, що вчора експерти вирушили, щоб дослідити знайдені останки і підтвердили, що вони людські.

Support LB.ua

“Кількість загиблих, пов’язаних із лісовими пожежами, зараз становить 30 – 18 у Eaton Fire і 12 у Palisades”, – йдеться у повідомленні.

Пожежі Palisades і Eaton були найбільш руйнівними в історії Лос-Анджелеса, спаливши понад 150 квадратних кілометрів і понад 10 000 будинків, завдавши збитків, які оцінюються в сотні мільярдів доларів.

Обидві пожежі почалися 7 січня, їхня точна причина встановлюється.

Однак антропогенна зміна клімату підготувала ґрунт для пекельних пожеж, скоротивши кількість опадів, висушивши рослинність та збільшивши небезпечне накладення між вогненебезпечними посушливими умовами та потужними вітрами, згідно з аналізом, опублікованим у січні.

Майже через три місяці після пожеж влада Каліфорнії все ще прибирає сміття, зокрема токсичне, з тисяч зруйнованих будівель у регіоні.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies