У Лос-Анджелесі знайшли останки 30-ї жертви січневих пожеж

Пожежі навколо другого за величиною міста Сполучених Штатів тривали три тижні, спаливши понад 150 квадратних кілометрів і понад 10 000 будинків. Збитки оцінюються в сотні мільярдів доларів.

Кількість загиблих від пожеж, які спустошили Лос-Анджелес у січні, зросла щонайменше до 30 після виявлення останків ще однієї жертви, повідомляє France24.

Пожежі навколо другого за величиною міста Сполучених Штатів тривали три тижні, змусивши тисячі жителів евакуювати свої будинки.

Вогонь знищив тисячі будівель, спустошивши заможний район Пасіфік Палісейдс у Лос-Анджелесі, а також Малібу та Альтадену в окрузі.

Управління судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес повідомило, що вчора експерти вирушили, щоб дослідити знайдені останки і підтвердили, що вони людські.

“Кількість загиблих, пов’язаних із лісовими пожежами, зараз становить 30 – 18 у Eaton Fire і 12 у Palisades”, – йдеться у повідомленні.

Пожежі Palisades і Eaton були найбільш руйнівними в історії Лос-Анджелеса, спаливши понад 150 квадратних кілометрів і понад 10 000 будинків, завдавши збитків, які оцінюються в сотні мільярдів доларів.

Обидві пожежі почалися 7 січня, їхня точна причина встановлюється.

Однак антропогенна зміна клімату підготувала ґрунт для пекельних пожеж, скоротивши кількість опадів, висушивши рослинність та збільшивши небезпечне накладення між вогненебезпечними посушливими умовами та потужними вітрами, згідно з аналізом, опублікованим у січні.

Майже через три місяці після пожеж влада Каліфорнії все ще прибирає сміття, зокрема токсичне, з тисяч зруйнованих будівель у регіоні.