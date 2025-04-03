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Найбільша прихильниця Трампа в Європі назвала "неправильним" запровадження тарифів

Рішення президента США викликає лише негативну реакцію світу. 

Найбільша прихильниця Трампа в Європі назвала "неправильним" запровадження тарифів
Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яку вважають найбільш лояльною до Дональда Трампа європейською лідеркою, розкритикувала рішення республіканця запровадити проти Європейського Союзу митні тарифи у розмірі 20% від вартості товару.

Як пише BBC, очільниця уряду заявила, що нові мита є "неправильними" і "не підуть на користь жодній зі сторін". При цьому Мелоні має намір працювати над досягненням торговельної угоди зі США, щоб уникнути тарифної війни.

Невдоволення італійської прем'єрки поділяє її колега з Іспанії Педро Санчез, який висловив прихильність "відкритому світу", пообіцявши захистити від тарифів іспанські компанії. Різкіше висловився прем'єр Ірландії Міхал Мартін, який назвав рішення Трампа "вкрай прикрим" та "шкідливим для всіх".

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