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Amazon висловив бажання придбати TikTok

До суботи платформа має змінити власника, щоб не потрапити під заборону.

Amazon висловив бажання придбати TikTok
Фото: EPA/UPG

Компанія Amazon одного з найбагатших людей планети Джеффа Безоса дала адміністрації Дональда Трампа зрозуміти, що готова придбати соціальну мережу TikTok у китайського власника ByteDance.

Як пише Associated Press, про інтерес американського техногіганта розповів пресі один з чиновників у Вашингтоні на основі анонімності. Свою пропозицію щодо купівлі сервісу коротких відео Amazon сформулював у листі, який було надіслано віцепрезиденту Сполучених Штатів Джей Ді Венсу та міністру комерції Говарду Лутніку. Фінансові деталі потенційної угоди не розкриваються.

У суботу спливає термін відтермінування, яке адміністрація Трампа надала китайській компанії ByteDance для того, щоб продати TikTok і таким чином уникнути припинення роботи мережі на території США. Згідно з ухваленим минулоріч законом, сервіс з Піднебесної становить загрозу національній безпеці Штатів. 

TikTok активно користуються від 130 до 170 мільйонів американців.

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