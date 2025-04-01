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У Києві продали колишній головний офіс "Сбербанку"

За 916 млн грн його збирається придбати одне з державних підприємств.

У Києві продали колишній головний офіс "Сбербанку"
Фото: Макс Требухов

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб провів аукціон з продажу колишнього головного офісу "Сбербанку" в Києві. 

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на результати торгів.

Переможець аукціону отримав право придбати будинок площею 6868,9 кв. м на вул. Володимирській, 46 разом з основними засобами (554 одиниці обладнання).

Одночасно з купівлею майна покупець зобов'язаний укласти з АТ "МР Банк" (нинішня назва Сбєрбанку) договір оренди частини цього ж майна. Тобто банк, який перебуває в процесі ліквідації, продовжить використовувати частину приміщень (до 2743,2 кв. м) та деяке обладнання за символічну плату 1 грн на місяць. Термін оренди – до припинення банку як юридичної особи. 

Торги стартували з 555,8 млн грн. На будівлю претендували четверо покупців, але реальні торги відбувалися лише між двома з них – ТОВ "Аларіт-Пром-" з групи Сергія Сподіна (раніше приватизував готель "Козацький" біля Майдану Незалежності) та державне підприємство "Національний фонд інвестицій України".

У підсумку Націнвестфонд запропонував на 4 млн грн більше і переміг зі ставкою 916 млн грн.

Ще один покупець запропонував 870 млн грн, але більше не підвищував ставку. Це ТОВ "Бест-Оффер" Євгена Богуславського – технічного власника, який брав участь у приватизації Білгород-Дністровського порту для бізнесмена, колишнього нардепа від "Партії регіонів" Володимира Продивуса.

  • Українська "дочка" Сбербанку припинила роботу на другий день повномасштабного вторгнення Росії. 25 лютого 2022 року НБУ відкликав ліцензію і вирішив ліквідувати українські юрособи Сбербанку та ВЕБ.
  • У березні 2022 року Сбербанк також пішов із європейського ринку.
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