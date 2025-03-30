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Укрзалізниця відновила ще дві функції у застосунку компанії

Триває робота над поверненням функцій з верифікації з Дія.Підпис, моніторингу з автовикупом, пільгами для студентів та “обіймашок”.

Укрзалізниця відновила ще дві функції у застосунку, йдеться у пресрелізі компанії.

Йдеться про можливість оформлювати квитки з пільгами для осіб з інвалідністю та онлайн-табло всіх ключових вокзалів.

“Застосунок Укрзалізниці продовжує відновлювати важливий функціонал: вже зараз знову можна оформлювати квитки з пільгами для осіб з інвалідністю, а ще у вашому смартфоні знов доступні онлайн-табло всіх ключових вокзалів!”, ‒ заявили в Укрзалізниці.

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Триває робота над поверненням функцій з верифікації з Дія.Підпис, моніторингу з автовикупом, пільгами для студентів та “обіймашок”.

  • 23 березня УЗ зазнала масштабної кібератаки.
  • 27 березня стало відомо, що систему онлайн-продажу Укрзалізниці відновили у резервному форматі для придбання нових квитків на поїзди та їх повернення. Вже продали понад 12 тисяч проїзних документів.
  • 29 березня Укрзалізниця повідомила про відновлення роботи онлайн-сервісів із продажу квитків.
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