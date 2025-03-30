Укрзалізниця відновила ще дві функції у застосунку компанії

Триває робота над поверненням функцій з верифікації з Дія.Підпис, моніторингу з автовикупом, пільгами для студентів та “обіймашок”.

Укрзалізниця відновила ще дві функції у застосунку, йдеться у пресрелізі компанії.

Йдеться про можливість оформлювати квитки з пільгами для осіб з інвалідністю та онлайн-табло всіх ключових вокзалів.

“Застосунок Укрзалізниці продовжує відновлювати важливий функціонал: вже зараз знову можна оформлювати квитки з пільгами для осіб з інвалідністю, а ще у вашому смартфоні знов доступні онлайн-табло всіх ключових вокзалів!”, ‒ заявили в Укрзалізниці.

Триває робота над поверненням функцій з верифікації з Дія.Підпис, моніторингу з автовикупом, пільгами для студентів та “обіймашок”.