Укрзалізниця відновила ще дві функції у застосунку компанії

Укрзалізниця відновила ще дві функції у застосунку, йдеться у пресрелізі компанії.
Йдеться про можливість оформлювати квитки з пільгами для осіб з інвалідністю та онлайн-табло всіх ключових вокзалів.
“Застосунок Укрзалізниці продовжує відновлювати важливий функціонал: вже зараз знову можна оформлювати квитки з пільгами для осіб з інвалідністю, а ще у вашому смартфоні знов доступні онлайн-табло всіх ключових вокзалів!”, ‒ заявили в Укрзалізниці.
Триває робота над поверненням функцій з верифікації з Дія.Підпис, моніторингу з автовикупом, пільгами для студентів та “обіймашок”.
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