Гетманцев: МВФ переніс для України строки 4-х діючих маяків, що свідчить про затримку реалізації реформ

Меморандум із Міжнародним валютним фондом (МВФ) про економічну і фінансову політику зазнав помітних змін у ході останнього перегляду програми EFF (Механізм розширеного фінансування). Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Строки 4-х діючих маяків були перенесені, що свідчить про затримки із реалізацією програми EFF і ходу реформ:

Призначення нового керівника БЕБ (маяк перенесено із кінця лютого на кінець липня 2025);

Подача законопроєкту про ризик критичних третіх осіб фінансового сектору (із травня на вересень 2025);

Внесення змін до Кримінального процесуального кодексу для посилення боротьби із корупцією, в т.ч. у контексті скасування т.з «правок Лозового» (із грудня 2024 до липня 2025). «Цей маяк переноситься вже утретє, і думаю в останнє», – зазначив Гетманцев;

Публікація зовнішнього аудиту ефективності Національного антикорупційного бюро України (із лютого до липня 2025).

Додано 4 нові структурні маяки:

Розробка операційного плану для реалізації IT стратегії для Податкової та Міграційної служб (у рамках виконання Нацстратегії доходів) – до кінця вересня 2025;

Прийняття секторальних стратегій у відповідності до нової стратегії управління державними інвестиціями – до кінця грудня 2025;

Проведення незалежної перевірки професійної придатності і ділової репутації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (частина попереднього маяка, виконання якого було провалено регулятором) – до кінця червня 2025.

Перегляд процедури відбору та призначення до наглядових рад держпідприємств – до кінця серпня 2025.

Як зазначає Гетманцев, на наступний 8-й перегляд, який найбільш ймовірно відбудеться вже у липні, будуть виноситись структурні маяки по реформах із виконанням на середину поточного року.

“Не бачу суттєвих проблем із їх досягненням, звісно якщо НКЦПРФ вдруге не вирішить провалити «свій маяк». Потенційно можуть бути затримки із обранням на конкурсі та призначенням нового голови Митної служби, але буде видно ближче до дедлайну – кінця червня. Решта маяків, включно із подачею Бюджетної декларації та подачею законопроєкту про запровадження вимог податкової звітності для операторів цифрових платформ, є цілком посильними для уряду”, – повідомив голова податкового комітету Ради.

Гетмацев розраховує, що відповідні висновки із гальмування виконання програми МВФ будуть зроблені.

“В нинішніх умовах ми не можемо собі дозволити ставити навіть під невеликий ризик співпрацю за програмою, яка була і залишається якорем для макроекономічної стабільності у країні”, – зазначив він.