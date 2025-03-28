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Україна отримає майже 40 млн євро на інноваційний фонд від Данії

Фонд зосередиться на технологіях радіоелектронної боротьби та безпілотниках.

Україна отримає майже 40 млн євро на інноваційний фонд від Данії
Троель Лунд Поульсен
Фото: Troels Lund Poulsen Facebook

Данія виділить 300 млн крон на розвиток оборонних технологій для України.

Про це йдеться на сайті данського Міноборони.

Support LB.ua

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен сьогодні провів консультації з Комітетом із зовнішньої політики, який підтримав виділення 300 млн крон на створення інноваційного пулу для допомоги Україні.

Фонд зосередиться на технологіях радіоелектронної боротьби та безпілотниках, які стрімко розвиваються та мають значний вплив на поле бою.

«Розробка нових технологічних рішень на полі бою — один із способів, за допомогою якого українці можуть урівноважити російську перевагу; кошти для інноваційного пулу допоможуть це зробити. Важливо, щоб ми продовжували спрямовувати нашу підтримку Україні, аби вона могла продовжувати боротьбу за свободу», - зазначив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Міністр закордонних справ Ларс Люкке Расмуссен підкреслив, що Україна ефективно використовує доступні ресурси, і завдяки Інноваційному фонду Данія сприятиме створенню оборонних рішень, які зміцнять її позиції.

Міністр промисловості та торгівлі Мортен Бєдсков зазначив, що цей проєкт допоможе Україні отримати доступ до новітніх військових технологій, а також підтримає датньку оборонну промисловість.

Україна під егідою Контактної групи з питань оборони представила низку пріоритетних технологічних напрямків, де потрібна іноземна підтримка. Інноваційний пул працюватиме таким чином:

  • наша держава визначає пріоритетні технологічні напрями;
  • Міністерство оборони Данії проводить дослідження ринку;
  • обираються компанії, здатні швидко розробити необхідні рішення;
  • починається співпраця, тестування та адаптація технологій;
  • прототипи передаються Україні для випробувань у бойових умовах.
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