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​Українці за пів року отримали 1,5 мільярда "Національного кешбеку"

За лютий уряд виплатив майже стільки ж кешбеку, як за вересень, жовтень і листопад разом.

​Українці за пів року отримали 1,5 мільярда "Національного кешбеку"
Національний кешбек
Фото: Пресслужба "Дії"

Українці отримали 384 млн грн "національного кешбеку" за купівлю товарів вітчизняного виробництва в лютому. Кошти виплатили 3,2 мільйона громадян.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що за минулий місяць уряд виплатив майже стільки ж кешбеку, як за вересень, жовтень і листопад разом.

"Ми бачимо, як завдяки програмі поступово змінюється споживацька поведінка на користь українського, зокрема зростає попит на товари з кешбеком. Разом із цим розширюється і пропозиція: кешбек уже доступний на 373 тисячі товарів від 1760 українських виробників", - прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.

Виплати отримали учасники програми, які накопичили понад 2 гривні кешбеку та активували картки для виплат у застосунку "Дія".

Загальна сума виплат - близько 1,5 млрд грн. Зокрема, протягом шести місяців громадяни отримали:

  • за вересень – 37,2 млн грн;
  • за жовтень – 119,2 млн грн;
  • за листопад – 232 млн грн;
  • за грудень і січень – 714 млн грн;
  • за лютий – 384 млн грн.

Наступна виплата кешбеку відбудеться наприкінці квітня 2025 року.

У січні українці накопичили 414 млн грн "національного кешбеку". Виплату за грудень та січень обіцяли наприкінці лютого 2025 року, але її провели тільки у березні. 

  • Повноцінно послуга "Національний кешбек" запрацювала у вересні минулого року. За програмою українці можуть щомісячно отримувати до 3 тисяч гривень компенсації за купівлю товарів вітчизняного виробництва. 
  • До програми можна під’єднатися через "Дію". Також у застосунку в кілька кліків можна буде перевірити суму нарахованого й виплаченого кешбеку, а потім витратити його на певні послуги.
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