Рада внесла зміни у Кодекс про працю, удосконаливши регулювання дистанційної роботи

Зокрема закон регламентує можливість за погодженням із роботодавцем працювати віддалено у разі навчання дитини працівника віком до 14 років за дистанційною формою.

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо удосконалення правового регулювання окремих питань надомної та дистанційної роботи", повідомляє Укрінформ.

Законопроєкт № 10164-1 підтримано 295 голосами.

Закон регламентує, що за погодженням із роботодавцем працівник може працювати на умовах надомної роботи у разі навчання його дитини віком до 14 років у закладі загальної середньої освіти за дистанційною формою.

У разі необхідності направлення працівника, який виконує роботу дистанційно, у службове відрядження працівник зобов’язаний повідомити роботодавця про своє місцезнаходження у будь-який зручний спосіб, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Особливості направлення такого працівника у відрядження встановлюються трудовим договором про дистанційну роботу.