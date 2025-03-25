ВР підтримала у першому читанні створення поштового банку

Сьогодні, 25 березня, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про створення поштового банку.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Рада підтримала у першому читанні створення «пошта-банку» на базі УкрПошти (закон про фінінклюзію №13018д)", – написав він у телеграмі.
Підтримали документ 269 народних депутатів.
Як йдеться у пояснювальній записці законопроєкту, пропонують запровадити новий вид банку – банк фінансової інклюзії, що здійснюватиме діяльність на підставі обмеженої банківської ліцензії.
Головним завданням такого банку буде обслуговування клієнтів, які наразі не мають стійкого доступу до отримання фінансових послуг (громадян України і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також соціально вразливих груп населення).
Така установа зможе надавати банківські та інші фінансові послуги виключно фізичним особам, суб'єктам господарювання, громадським та благодійним організаціям, обсяг річного доходу від будь-якої діяльності яких за попередній звітний календарний рік не перевищує суму, еквівалентну 5 мільйонам євро, а також органам державної влади та органам місцевого самоврядування.
Створення такого банку аргументують тим, що із початку повномасштабного вторгнення РФ мережа відділень банків України скоротилась на 1 582 одиниці, працюючих банкоматів – на 2 579 одиниць.
Це негативно вплинуло на фінансову інклюзію як громадян України, так і мікропідприємств, особливо у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також соціально вразливих груп населення.
Тому виникла потреба в розробленні комплексних заходів з боку держави, спрямованих на створення стимулів для розширення пропозиції фінансових послуг, в тому числі із можливістю залучення до надання таких послуг нових учасників ринку, що здатні сформувати мережу відділень для обслуговування клієнтів, які наразі не мають стабільного доступу до отримання фінансових послуг.
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- За словами Шмигаля, Укрпошта має свої відділення в усіх куточках країни, тож це відкриє українцям, які не користуються цифровими інструментами, нові можливості, і заощадить державі до 5 млрд гривень.