Данія надасть €130 млн гарантій для своїх компаній, які готові інвестувати в український ОПК

Завдяки цьому інструменту вже активно підтримується як бізнес Данії, так і український.

Уряд Данії анонсував запровадження нової державної гарантії, за якою держава через Данський експортно-інвестиційний фонд покриває загалом €130 млн або до 70% інвестицій данських компаній в українські оборонні підприємства.

Про це розповіла перша віце-прем'єр-міністерка України-міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Так Данія пом’якшує ризики інвестицій данських компаній в український ОПК. Для данських виробників це можливість залучити український досвід, інновації й можливості тестування озброєння в реальних бойових умовах", – зазначила посадовиця.

Вона також додала, що така схема добре знайома данському бізнесу, адже завдяки цьому інструменту вже активно підтримують як бізнес своєї країни, так і український.

Зокрема йдеться про:

Гарантії експортних кредитів – зниження ризиків експорту до України шляхом покриття можливих дефолтів за платежами;

Пряме кредитування – надання позик українським покупцям данських товарів і послуг;

Інвестиційний капітал – сприяння розширенню діяльності данських компаній в Україні.

Тепер цей інструмент розширили і на ОПК.

"Вдячні Данії за рішення підтримати оборонну промисловість України, стимулюючи інвестиції данських компаній", – резюмувала Свириденко.