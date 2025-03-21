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Олександр Яковенко, TAF Drones: Дозвіл на експорт визначає майбутнє українського Miltech

2024 року Україна перевиконала план з виробництва дронів майже удвічі — замість заявлених президентом Володимиром Зеленським 1 мільйона безпілотників виготовили 1,8 млн. А цього року — лише за перший квартал — вже щонайменше 500 тисяч, каже засновник компанії з виробництва fpv-дронів, дронів для розвідки та систем РЕБ, що входить у п’ятірку лідерів, TAF Drones Олександр Яковенко. Він упевнений, що виробники безпілотників і держава зможуть забезпечити базові потреби війська з fpv-дронів та виконати задекларовані на цьогоріч обсяги.

Та попри стрімкий і швидкий розвиток індустрії Miltech, відзначає бізнесмен, вона має низку нагальних проблем, без розв’язання яких розвиток галузі, яка є компонентом національної безпеки й економічного зростання, опиняється під питанням. Ці проблеми Олександр Яковенко окреслив під час дискусійної панелі “Економіка національної безпеки”, що проходила в межах спільного проєкту LB.ua тa EFI Group “Нова країна”.

Олександр Яковенко
Фото: Олександр Ратушняк
Олександр Яковенко

Розробка та виробництво високотехнологічної продукції й рішень для потреб Збройних сил і оборонної промисловості, які ще називають Miltech, до 2022 року була недоступна для приватного сектору в Україні, нагадав засновник TAF Drones. Це була суцільна монополія держави та певних груп впливу.

Повномасштабне вторгнення і виклики, які постали з російською агресією, усе змінили — спочатку у цій індустрії з'явилося багато невеликих гравців. А потім ці невеликі гравці стали потужними виробниками тих чи інших виробів. Це стало можливим в тому числі завдяки законодавчим змінам з боку держави та дерегуляції, говорить Олександр Яковенко, підкреслюючи позитивні кроки з боку влади. До них він також додав пільгове кредитування під 5 % річних у гривні, яке з’явилось нещодавно. А також укладання контрактів на державне замовлення на рік.

«В мене працює 700 людей, і я можу планувати виробництво мілтеку (а ланцюжок постачання — від 3 до 6 місяців) лише на 2 місяці вперед. Тобто я замовляю запчастини за власні гроші, не знаючи, чи отримав би я замовлення. Зараз ця ситуація виправилась. Не супер виправилась, але вже якийсь відсоток замовлень дали великим компаніям на рік. Це дуже важлива історія, і ми за неї вдячні», — відзначив Яковенко.

Олександр Яковенко
Фото: Олександр Ратушняк
Олександр Яковенко

Та, за його словами, є ще низка нагальних кроків, які має зробити держава, без яких ця галузь не матиме перспективного майбутнього.

Власна компонентна база та подальша дерегуляція

Українські підприємства не виготовляють компоненти до різного роду безпілотників — вони просто збирають їх з іноземних складників, переважно китайських. І тут ми надто залежимо від Китаю. 

«У нас сильна країна з точки зору ІТ-індустрії, ми пишемо досить потужний софт для наших виробів. Але цього недостатньо. Щоб стати міжнародними гравцями, потрібна повна лібералізація і можливість виробництва, локалізації компонентів в Україні. Без цього нічого не буде. Ми будемо нікому не потрібні на міжнародному ринку, тому що жодний мій виріб не потрібен країнам НАТО, якщо в них є китайський комплектуючий», — зауважив Яковенко.

Однак розвиток компонентної бази неможливий без подальшої дерегуляції всієї системи, додає він.

«Наведу примітивний приклад. Якщо я привезу карбон з Китаю в Україну для того, щоб зробити рами, я заплачу 10 % мита і 20 % ПДВ, тобто плюс 30 % від ціни.

Якщо я замовлю в Китаї вже нарізаний карбон у вигляді рами для FPV-дрону – держава зробила преференцію, я дуже дякую їй за це, я заплачу нуль – ні мита, ні ПДВ. Тоді питання, навіщо мені розвивати виробництво в Україні, якщо я можу зробити це в Китаї? Власне, ми так і зробили. Насправді ми замовили там SMT лінії для друку PCB плат і наразі друкуємо ці плати за кордоном», — розповів Яковенко.

Зліва-направо: Ігор Ліскі, Олександр Яковенко, Артем Бородатюк і Тарас Качка
Фото: Олександр Ратушняк
Зліва-направо: Ігор Ліскі, Олександр Яковенко, Артем Бородатюк і Тарас Качка

«Якщо ми хочемо розвивати компонентну базу, а вона критична, і тут питання не в рамах, тут питання в тепловізійних камерах, в системах зв'язку тощо, то ми повинні дерегулювати цю систему, прибирати додаткові навантаження і стимулювати ринок», — додає він.

Експорт українських технологій і виробів

Для розвитку Miltech держава має дозволити експорт його продукції, наголошує засновник TAF Drones. (Розмови про доцільність експорту ОПК ведуться вже не один рік — Ред.). За його словами, сьогодні навіть під час бойових дій виробники не завантажені на всі 100%: завантаження у різних компаній різне, але середнє — не більше ніж половина від можливої потужності.

«Ми розуміємо, чому держава забороняє експорт виробів за кордон. У цьому є політичний сенс — буде дивно, коли ми, країна, що воює, експортуємо вироби. Але це негативно впливає на економіку і розвиток індустрії. Тому що, коли війна чи активна фаза завершиться, подальша її доля буде під питанням», — відзначає Олександр.

Якщо сьогодні, за його словами, потреба в ударних дронах складає 4,5 млн, на момент завершення активних бойових дій зроблять ще запаси на сток, а далі в такій кількості безпілотники замовляти не будуть. Тоді як основна ціль будь-якого виробника – розбудова технологій. Без експортування, підкреслює виробник, Україна не зможе стати технологічною державою і бути конкурентною з великими міжнародними гравцями.

«Три тижні тому я був в Абу-Дабі на виставці IDEX. Це велика міжнародна Miltech виставка, де у Росії був, напевне, найкращий стенд після Еміратів. Всі продукти, які вбивають українців, були на цій виставці.

Ми, Україна як держава, також були представлені. «Укроборонпром» і декілька приватних виробників. Цього недостатньо. Ніхто нічого купляти не буде, якщо ми не дозволимо експорт. Що роблять інші компанії? Вони роблять реєстрацію за кордоном юридичних осіб. І ми вже втрачаємо щодня потенційний експортний виторг», — зауважив Олександр Яковенко.

Олександр Яковенко
Фото: Олександр Ратушняк
Олександр Яковенко

Підготовка законодавчої бази для Miltech індустрії

«Жодний іноземний інвестор не буде реєструватися і заходити інвестором в Miltech компанію з українською юрисдикцією. Відповідно, навіть ті компанії, які отримають експорт, які зроблять якусь локалізацію, будуть платити податки не в Україні» — також відзначив виробник дронів.

Це ті кроки, зауважує Олександр Яковенко, які треба було зробити ще учора.

«Ми рухаємося у правильному напрямку, але дуже повільно. Як для держави, яка відстоює свою незалежність, це досить повільні кроки», — каже бізнесмен.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випускова редакторка
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