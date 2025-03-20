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На Київщині виявили підпільний цех із виготовлення сигарет, вилучено товару на 60 млн грн

Продавали підроблені сигарети через телеграм-канал та роздрібну торгівельну мережу, відправляли товар поштою по всій території України.

На Київщині виявили підпільний цех із виготовлення сигарет, вилучено товару на 60 млн грн
Фото: БЕБ

Біля Києва виявили підпільний цех із виготовлення сигарет, вилучено товару на 60 млн грн, повідомляє Бюро економічної безпеки. 

Незаконне виробництво, приміщення для зберігання сировини та готової продукції знаходилися в різних місцях на Київщині. 

Продавали підроблені сигарети через телеграм-канал та роздрібну торгівельну мережу,  відправляли товар поштою по всій території України. 

Детективи встановили та провели обшуки, у місцях які використовувалися для протиправної діяльності. 

В результаті на складах було вилучено понад 44 тонни тютюну, з якого фігуранти могли б виготовити майже 500 тис. пачок сигарет та близько 3,6 млн марок акцизного податку невідомого походження. 

Крім того, у вантажівках детективи виявили 437 500 пачок готової контрафактної продукції відомих іноземних виробників. Також вилучено 225 рулонів стрічок для виготовлення сигаретних пачок, 70 картонних коробок з упаковками для сигарет, обладнання для підготовки тютюнової суміші тощо. 

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Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить 60 млн грн. 

Таким чином упереджено потрапляння в продаж понад 900 тис. пачок контрафактних сигарет.

Триває досудове розслідування. Встановлюється повне коло причетних осіб.

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