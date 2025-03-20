На Київщині виявили підпільний цех із виготовлення сигарет, вилучено товару на 60 млн грн

Продавали підроблені сигарети через телеграм-канал та роздрібну торгівельну мережу, відправляли товар поштою по всій території України.

Біля Києва виявили підпільний цех із виготовлення сигарет, вилучено товару на 60 млн грн, повідомляє Бюро економічної безпеки.

Незаконне виробництво, приміщення для зберігання сировини та готової продукції знаходилися в різних місцях на Київщині.

Продавали підроблені сигарети через телеграм-канал та роздрібну торгівельну мережу, відправляли товар поштою по всій території України.

Детективи встановили та провели обшуки, у місцях які використовувалися для протиправної діяльності.

В результаті на складах було вилучено понад 44 тонни тютюну, з якого фігуранти могли б виготовити майже 500 тис. пачок сигарет та близько 3,6 млн марок акцизного податку невідомого походження.

Крім того, у вантажівках детективи виявили 437 500 пачок готової контрафактної продукції відомих іноземних виробників. Також вилучено 225 рулонів стрічок для виготовлення сигаретних пачок, 70 картонних коробок з упаковками для сигарет, обладнання для підготовки тютюнової суміші тощо.

Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить 60 млн грн.

Таким чином упереджено потрапляння в продаж понад 900 тис. пачок контрафактних сигарет.

Триває досудове розслідування. Встановлюється повне коло причетних осіб.