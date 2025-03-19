Київстар оголосив про те, що купує Uklon

Компанія «Київстар» оголосила про придбання групи Uklon («Uklon») – української платформи з виклику таксі та доставки.

Про це повідомила пресслужба оператора.

«Ми купуємо один із найбільших в Україні сервісів замовлення авто онлайн — Uklon. Сподіваємося, ця угода стане важливим сигналом для українських та міжнародних інвесторів, які готові долучитися до відбудови країни», - зазначили у «Київстарі».

Угоду планують закрити у квітні.

Материнська компанія Veon повідомила, що після завершення угоди Kyivstar придбає 97% акцій Uklon за загальну суму 155,2 мільйона доларів. Очікується, що CEO Uklon Сергій Гришков залишиться на своїй посаді та продовжить розвивати компанію в Україні та за її межами. Завершення угоди залежить від стандартних регуляторних процедур і схвалень.

CEO VEON Group та голова наглядової ради Kyivstar Каан Терзіоглу заявив, що тепер Uklon приєднується до екосистеми VEON, яка обслуговує 120 мільйонів активних користувачів у п’яти країнах.

За словами Терзіоглу розглядають можливості подальшого розширення Uklon за межі України та Узбекистану – зокрема, у Казахстані, Пакистані та Бангладеші.