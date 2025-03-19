Італія інвестує у розвиток українського агросектору 11 млн євро в межах нового проєкту Pro.UKR

Україна й Італія започатковують новий проєкт Pro.UKR, у межах якого буде виділено понад €11 млн на розвиток іригаційної інфраструктури, підтримку фермерських кооперативів та інтеграцію українських виробників в європейську ринкову систему.

Про це повідомило Міністерство аграраної політики та продовольства.

Документ щодо реалізації проєкту підписали під час зустрічі глава Мінагрополітики Віталій Коваль, посол Італії в Україні Карло Формоза, а також представники Італійського агентства розвитку співпраці (AICS) і Міжнародного центру передових середземноморських агрономічних досліджень (CIHEAM).

«Програму підтримки відновлення економічного потенціалу агропродовольчої галузі України» впроваджуватимуть в Одеській області – зокрема, в Березівському, Роздільнянському та Одеському районах. Очікується, що підтримкою скористаються близько 48 тисяч осіб із 16 200 малих і середніх фермерських господарств.

У Мінагрополітики додали, що мета проєкту – допомога малим та середнім агропідприємствам, розвиток тваринництва та підвищення конкурентоспроможності української продукції на світових ринках. Одним із ключових напрямів стане покращення якості продукції відповідно до європейських стандартів, а також впровадження сучасних технологій у зрошувальні системи регіону.

Віталій Коваль повідомив, що для України важливо розвивати агропереробку, адже наша держава здебільшого експортує сировину, тоді як Італія продає продукцію з високою доданою вартістю. Міністр відзначив, що середньорічна вартість експорту однієї тонни італійської агропродукції становить $2670, тоді як української – лише $315.