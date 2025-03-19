Італійська берегова охорона виявила тіла шести мігрантів, 40 зникли безвісти

Мігранти були вихідцями з Кот-д’Івуару, Малі, Гамбії та Камеруну.

Шестеро мігрантів загинули і 40 вважаються зниклими безвісти після корабельної аварії біля італійського острова Лампедуза.

Про це пише DW з посиланням на місцеву владу.

Кораблі берегової охорони Італії наразі врятували 10 осіб і відновили пошуки інших тих, хто вижив, повідомляє головне інформаційне агентство Італії.

Ті, хто вижив, повідомили, що кілька осіб з 56 мігрантів впали у воду через негоду після того, як покинули Туніс на човні.

Агентство ООН у справах біженців повідомило, що мігранти були вихідцями з Кот-д’Івуару, Малі, Гамбії та Камеруну.

За оцінками ООН, у 2024 році понад 2200 мігрантів потонули або зникли безвісти, хоча справжня кількість, найімовірніше, більша.