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Італійська берегова охорона виявила тіла шести мігрантів, 40 зникли безвісти

Мігранти були вихідцями з Кот-д’Івуару, Малі, Гамбії та Камеруну.

Італійська берегова охорона виявила тіла шести мігрантів, 40 зникли безвісти
Фото: Hussein Ben Mosa/IOM/AP/picture alliance

Шестеро мігрантів загинули і 40 вважаються зниклими безвісти після корабельної аварії біля італійського острова Лампедуза.

Про це пише DW з посиланням на місцеву владу.

Кораблі берегової охорони Італії наразі врятували 10 осіб і відновили пошуки інших тих, хто вижив, повідомляє головне інформаційне агентство Італії.

Ті, хто вижив, повідомили, що кілька осіб з 56 мігрантів впали у воду через негоду після того, як покинули Туніс на човні.

Агентство ООН у справах біженців повідомило, що мігранти були вихідцями з Кот-д’Івуару, Малі, Гамбії та Камеруну.

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За оцінками ООН, у 2024 році понад 2200 мігрантів потонули або зникли безвісти, хоча справжня кількість, найімовірніше, більша.

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